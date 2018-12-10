واشنطن بوست: يجب التحقيق في علاقة كوشنر وابن سلمان

واشنطن بوست: الأغلبية الديمقراطية القادمة بمجلس النواب الأمريكي يجب أن تحقق في طبيعة هذه العلاقة بين كوشنر وبن سلمان

دعت صحيفة واشنطن بوست قيادات الحزب الديمقراطي الأمريكي للتحقيق في العلاقة بين جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

جاء ذلك على خلفية تقارير صحفية أمريكية أفادت أن كوشنر وابن سلمان، تواصلا "بشكل غير رسمي وعلى نحو مستمر" منذ أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

مضمون مقال واشنطن بوست

لم يعد الأمر سرا أن الرجلين كانا على تواصل دائم منذ بداية إدارة ترمب.

في الوقت الذي انقلب الكثيرون من داخل الحكومة الأمريكية وخارجها على ولي العهد (السعودي) منذ مقتل خاشقجي، ظل صهر الرئيس (الأمريكي) يتشبث بصداقته (مع ابن سلمان).

تردد أن كوشنر، قدم النصيحة لابن سلمان، حول كيفية تهدئة العاصفة منذ اندلاع أزمة خاشقجي، وحثه على حل صراعاته حول المنطقة، وتفادي المزيد من الحرج.

الأغلبية الديمقراطية القادمة بمجلس النواب الأمريكي، يجب أن تحقق في طبيعة هذه العلاقة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت هذا الأسبوع عن مصادر لم تكشف عنها، أنه كان هناك تواصل مستمر بين ابن سلمان وكوشنر، منذ مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

مضمون تحقيق نيويورك تايمز

كوشنر، قدم النصيحة لولي العهد حول كيفية التعامل مع الأزمة.

كوشنر وولي العهد السعودي ظلا يتبادلان الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بالأسماء الأولى، رغم أن كبير موظفي البيت الأبيض فرض إجراءات طويلة الأمد تحتم مشاركة أعضاء مجلس الأمن القومي في جميع الاتصالات مع القادة الأجانب.

كثير من مراسلات كوشنر مع ابن سلمان تتم خارج إطار البروتوكولات المعتمدة من الإدارة الأمريكية، واتصالاتهما في اغلبها شخصية وليست رسمية. ويعتمدان "الواتساب" وسيلة للتواصل.

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