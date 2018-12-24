واشنطن بوست: هذه هي الدروس غير المستفادة من اغتيال خاشقجي

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

قالت صحيفة واشنطن بوست إن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي لسياسة الرئيس دونالد ترمب إزاء السعودية ينبع من الاستياء الشديد إزاء الاغتيال الوحشي لخاشقجي.

أبرز ما ورد في افتتاحية واشنطن بوست: موقف مجلس الشيوخ بسبب رفض ترمب الاعتراف بمسؤولية ولي العهد محمد بن سلمان عن اغتيال خاشقجي.

تصويت المجلس كشف أيضا عن أن المشرعين توصلوا لاستنتاجات بشأن الاغتيال تتجاوز كثيرا رفض الاعتراف بأن الجريمة كانت مدبرة ووحشية إذ تم تقطيع جثة خاشقجي.

قضية خاشقجي غيرت مفهوم المصالح الأمريكية مع السعودية وأظهرت الخطر المتزايد من قبل أنظمة تتعقب منتقديها خارج حدودها.

فوق ذلك كان تصويت المجلس رافضا لفكرة القومية الفجة التي يتبناها ترمب وبمقتضاها تتسامح الولايات المتحدة إزاء جرائم مثل اغتيال خاشقجي، طالما أن مرتكبيها يشترون الأسلحة الأمريكية أو يقدمون خدمات أخرى.

الحقيقة الأكبر هي أن ترمب يبدو كأنه يدير تجارته الخاصة وليس الولايات المتحدة.

السعودية منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد أصبحت عبئا استراتيجيا، إذ قض استقرار المنطقة بمغامراته المتهورة.

كان مجلس الشيوخ محقا في رفض عقيدة الانهزام الذاتي السامة التي يتبناها ترمب.

على المجلس الآن أن يصمم على إعادة صياغة العلاقات مع السعودية على أساس أكثر واقعية.

على أن الولايات المتحدة لا تحتاج ولا يجب أن تحتفظ بعلاقات مع الطاغية الذي يحكمها. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين خلفيات: خاشقجي الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست، قُتل داخل قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول على يد فريق حضر من الرياض بينهم مقربون من ابن سلمان مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع قرارا يؤكد مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي.

وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ابن سلمان من أمر بقتل خاشقجي بحسب وسائل إعلام أمريكية.

السلطات السعودية وبعد روايات متضاربة قالت إن خاشقجي قتل بعد تعرّضه للتخدير بجرعة كبيرة، ثم قطّعت جثته داخل القنصلية.

الرياض ألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.

الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا الشهر الماضي لدورهم في قتل خاشقجي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي برأ ابن سلمان أكثر من مرة، عارض فرض عقوبات على السعودية وتعهد بعلاقات "راسخة" معها.

