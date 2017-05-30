الولايات المتحدة
الثلاثاء 30 مايو 2017 23:11

واشنطن: الدوحة شريك أساسي في جهود مكافحة الإرهاب

ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى
ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى
الجزيرة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع دولة قطر للتصدي للإرهاب والتطرف ووقف مصادر تمويله.

وقال ستيوارت جونز، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن واشنطن تنظر للدوحة باعتبارها شريكا في جهود محاربة الإرهاب.

وأضاف المسؤول الأمريكي "فيما يخص قطر فقد شاركت في البيان الختامي (لقمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ودول مجلس التعاون الخليجي) وكذلك في مذكرة التفاهم بشأن إنشاء مركز يعمل على وقف تمويل الإرهاب والتطرف".

واستطرد جونز "لهذا فنحن نعتبر قطر شريكا في هذه الجهود ونتطلع للعمل مع القطريين في هذا الصدد، وسنواصل اللقاءات مع كافة شركائنا في مجلس التعاون الخليجي ونتوقع من بعضنا مستوى رفيعا من الأداء".

في سياق متصل أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا الثلاثاء مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأكد الجانبان - بحسب وكالة الأنباء القطرية- على متابعة نتائج اللقاء الثنائي بين أمير قطر والرئيس الأمريكي على هامش قمة الرياض وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لتحقيق المصالح المشتركة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
قطر
محاربة الإرهاب
مجلس التعاون الخليجي
وقف تمويل الإرهاب
ستيوارت جونز
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي

اقرأ أيضا

Thumbnail
عمرو موسى يعتزم نشر مذكراته
Thumbnail
رضينا بالهم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة