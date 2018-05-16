تكنولوجيا
الأربعاء 16 مايو 2018 09:11

واتساب يدخل خصائص جديدة في إدارة المجموعات

لوغو واتساب
غيتي
أدخل تطبيق واتساب للتراسل الفوري خصائص جديدة على الدردشة الجماعية يوم الثلاثاء شملت منح مديري المجموعات والأعضاء المنتظمين مزيدا من السيطرة.

وقال واتساب المملوك لفيسبوك في مدونة إنه بمقدور المستخدمين الآن ترك أي مجموعة بشكل دائم والتأكد من أنه لن تتم إضافتهم مجددا لنفس المجموعة.

ولم يعد من الممكن حذف مؤسسي المجموعات كما أصبح بإمكان المستخدمين أن يرصدوا سريعا الرسائل التي تذكر أسماءهم في دردشة جماعية.

وتلعب المجموعات دورا محوريا في تطبيق واتساب الذي يستخدمه حاليا أكثر من مليار شخص، إذ تساعد في التواصل بين أناس لهم اهتمامات متشابهة في أنحاء شتى من العالم.

المصدر
رويترز
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