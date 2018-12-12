الأربعاء 12 ديسمبر 2018 19:12
وائل عباس حرا.. ومنظمات حقوقية تدين ممارسة مصر "أعمال انتقام"
أخلت السلطات المصرية، اليوم، سبيل المدّون والصحفي المصري البارز وائل عباس بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي نحو سبعة أشهر متهما بنشر أخبار كاذبة، حسب محاميه.
التفاصيل:
- نشر جمال عيد، أحد أعضاء فريق الدفاع عن عباس ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "أخيرا تم الإفراج عن وائل عباس بعد 7 أشهر من حبس احتياطي ظالم و10 أيام احتجاز غير قانوني (...) ما زلت مقتنعاً أن مصر دولة بوليسية وعدلها ميزانه مائل".
- محكمة جنايات الجيزة كانت قد قررت إخلاء سبيل عباس في الأول من ديسمبر/كانون الأول بتدابير احترازية منها مراقبة الشرطة، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار.
- في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف النيابة العامة مؤيدة بذلك قرار إخلاء سبيل المدوًن المصري.
- تم توقيف عباس فجر 23 مايو/آيار الماضي بتهم بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
من هو وائل عباس؟
- عباس يعتبر من رواد المدونين في مصر وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت في احتجاجات 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، واشتُهر بنشره فيديوهات حول التعذيب في أقسام الشرطة أثناء فترة حكم نظام مبارك.
- وائل عباس فاز بجوائز عديدة منذ 2011 وعلى مدار السنوات الأخيرة من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية الدولية مثل "سي إن إن" و"بي بي سي".
"إسكات المعارضين"
- منظمات حقوقية دولية ومحلية تتهم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين.
- وفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن 33 مواطنا صحفيا ومدونا يقبعون في السجن في مصر. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.
انتقام
#مصر: الهجمات ضد من تواصلوا مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بالسكن اللائق تُعتبر اعتداءً على الأمم المتحدة نفسها https://t.co/YDX4uBChby pic.twitter.com/zsEVfVnMUE— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 12, 2018
- في سياق متصل، طالبت ست منظمات حقوقية غير حكومية في بيان، اليوم، الأمم المتحدة بالرد على تقارير تفيد بأن السلطات المصرية قد مارست "أعمالا انتقامية" ضد أشخاص تعاونوا مع مُقرراتها الخاصة المعنية بالسكن اللائق.
- كانت خبيرة الأمم المتحدة ليلاني فرحة قد زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وهي أول زيارة لخبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة إلى مصر منذ عقد تقريبا.
مضمون البيان
تقارير موثقة تفيد بأن سلطات #مصر شنت حملة ضد الأشخاص الذين تعاونوا مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بالسكن اللائق... هل ستقف الأمم المتحدة مكتوفة الأيدي؟ https://t.co/YDX4uBTSA8 pic.twitter.com/YmVY8Cgt56— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 12, 2018
- بيان مشترك صادر عن المقررين الخاصين المعنيين بالسكن اللائق وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وصف الهجمات بأنها "نمط مقلق من عمليات الانتقام ضد الأفراد والمجتمعات ذات الصلة المباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق".
- بيان المنظمات الست ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قال إن "قوات الأمن المصرية فرضت قيودا على حركة المقررة في مصر".
- وفقا للبيان، فإن السلطات المصرية لم تسمح للمقررة الخاصة بزيارة مناطق في القاهرة والجيزة يواجه سكانها "ظروف سكن غير آمنة ويتعرضون للإخلاء القسري".
- البيان قال إن الهجمات ضد أولئك الذين تواصلوا مع المقررة الخاصة "اعتداء مباشر على منظومة الأمم المتحدة نفسها، ومثال صارخ على عدم التعاون مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
- المنظمات الست حثت الأمم المتحدة على "إجراء تحقيقات مستقلة بمصداقية بشأن الادعاءات وتقديم تعويضات ملائمة لضحايا الأعمال الانتقامية التي وثقتها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة".
- المنظمات أضافت "إذا لم تلتزم السلطات المصرية بهذه التدابير، فعلى لجنة التنسيق أن توصي بتعليق إجراء المزيد من الزيارات لمصر".
المصدر
وكالات
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