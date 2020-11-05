الانتخابات الأمريكية
الخميس 5 نوفمبر 2020 20:51

هيلاري كلينتون تدعو الناخبين في جورجيا لمتابعة احتساب أصواتهم

دعت مرشحة الانتخابات الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون، الناخبين الأمريكيين في ولاية جورجيا لمتابعة أصواتهم، والتأكد من احتسابها.

ويأتي ذلك ضمن المنافسة المحمومة بين الرئيس الجمهوري (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وتُظهر الأرقام تقدم بايدن.

وتفصل 6 أصوات فحسب من المجمع الانتخابي بين بايدن والبيت الأبيض، ويحتاج المرشح إلى 270 صوتًا من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة.

وفي السياق، طالب ترمب عبر تغريدتين في موقع تويتر، الخميس، بوقف فرز الأصوات الانتخابية، دون تقديم أي أسباب تدعو لذلك، كما طالب بعدم احتساب أي أصوات وردت إلى اللجان بعد انتهاء الاقتراع.

وكتب ترمب في التغريدة الأولى "أوقفوا الفرز!"، وكتب في الثانية: "لن يتم احتساب أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات!". 

ولا يملك الرئيس أي سلطة في هذه المسألة، ومثلما هو الحال مع تغريدات سابقة لترمب بدت وكأنها تهدف لنشر معلومات غير صحيحة، قيَّد تويتر التغريدة وأرفق بها تحذيرًا. 

ويبدو أن نسبة أصوات ترمب تحل بعد أصوات بايدن لدى فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة.

وهناك أحكام قضائية تسمح بفرز هذه الأصوات في ولايات معينة، بناء على اللوائح المحلية.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
وكالات

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