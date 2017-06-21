هيئة كبار العلماء السعودية تناقض فتاوى سابقة عن الإخوان

تناقضت التغريدات التي بثتها هيئة كبار العلماء بالسعودية بشأن الإخوان المسلمين مؤخرا مع فتاوى سعودية سابقة اعتبرت الإخوان "من أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق".

وكانت هيئة كبار العلماء قد شنت هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين عبر سلسلة من التغريدات على صفحتها بموقع تويتر قالت فيها إن جماعة الإخوان المسلمين "ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة".

وفي تغريدات أخرى قالت الهيئة إن "الإخوان ليسوا من أهل المناهج الصحيحة" كما وصفتهم بأنهم "حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة".

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بموقع تويتر "انفوغراف" باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن تغريدات هيئة كبار العلماء بالسعودية عن جماعة الإخوان.

لكن فتاوى سابقة للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، والتي يأتي أعضاؤها من هيئة كبار العلماء، كانت قد أثنت على جماعة الإخوان واعتبرتهم "من أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق".

من بين هذه الفتاوى الفتوى رقم 6250 (الواردة بالجزء رقم 34 الصفحة رقم 91) عن الجماعات الإسلامية والتي جاء فيها: "أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة ثم الإخوان المسلمون، وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء مع التناصح والتعاون على البر والتقوى".