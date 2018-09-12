الأربعاء 12 سبتمبر 2018 00:37
هيئة: قراصنة إخوان وأتراك اخترقوا موقع وكالة الأنباء المصرية الرسمية
قالت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إن قراصنة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتركيا لم تحددهم اخترقوا (الثلاثاء) موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وقالت الوكالة نقلا عن بيان أصدرته الهيئة:
- الاختراق تم "من قبل هاكرز (قراصنة) أتراك وإخوان" مضيفة أنه "يأتي في سياق المحاولات اليائسة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وحروبها غير المشروعة لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب بما يخالف مواثيق الشرف الإعلامية الدولية والأعراف التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن نزاهة الإعلام".
- الهيئة تدين جريمة الاختراق وأنها بصدد "اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبيها وتفعيل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالجرائم المعلوماتية".
ما الذي حدث:
- الوكالة قالت إن الاختراق بدأ في الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي (12.10 بتوقيت جرينتش) واستمر ساعة تقريبا، وذلك عندما ظهرت لافتة تصدرها صورة للعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي في الصفحة الرئيسية للموقع وفي صفحات عديدة منه.
- كُتب في اللافتة "فقط لأن لهم أفكارا مختلفة تجهزون لهم المشانق وتظلمون الأبرياء". وظهرت في اللافتة عبارات باللغة التركية أيضا وعلم تركيا.
خلفية:
- القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي واحد من 75 متهما حكمت عليهم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا (السبت) في قضية فض اعتصام مؤيد لجماعة الإخوان في أغسطس آب 2013 في محيط مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة. كما قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، بالسجن المؤبد.
- يحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا من بين المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها.
- المحكمة أصدرت أحكاما على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن عشر سنوات.
- عوقب 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، أحكاما بالسجن المشدد خمس سنوات.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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