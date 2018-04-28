السعودية
السبت 28 أبريل 2018 23:44

هيئة الرياضة السعودية تعتذر بعد لقطات فاضحة في عرض للمصارعة

رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ
وسائل التواصل الاجتماعي
اعتذرت هيئة الرياضة السعودية عن لقطات فاضحة ظهرت خلال أول عرض للمصارعة الحرة في المملكة.

وقالت الهيئة في بيان على حسابها على تويتر إنها تعتذر عن "اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات، وتؤكد رفضها القاطع لذلك، في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع".

وأضافت الهيئة أنها كانت قد اشترطت على الشركة المنفذة لعرض "رويال رامبل" بث فقرات للمصارعة النسائية أو أي إعلانات ترويجية تحوي صورا فاضحة.

وكان ظهور اللقطات الفاضحة قد أثار انتقادات واسعة بين المغردين السعوديين على تويتر.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وقع نهاية فبراير/شباط اتفاقية مع رئيس مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية لإقامة المنافسات حصريا في السعودية لمدة عشر سنوات.

وشهدت البلاد في الآونة الأخيرة سلسلة قرارات تضمنت التخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها على مدار عقود، ومن بين هذه التغييرات افتتاح دور للسينما والسماح للمرأة بحضور المباريات الرياضية في الملاعب وقيادة السيارات.

المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
مصارعة

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