السعودية
الأحد 4 فبراير 2018 22:16

هيئة الأمر بالمعروف السعودية ترفض مطالبات بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

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رفضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية المطالبات، التي أطلقها عدد من النشطاء وكتاب الصحف في المملكة خلال الأشهر الماضية، والتي طالبت بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة.

وأصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند (الأحـد) بيانا رد فيه على الدعوات التي تطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة.

وذكر الشيخ الدكتور السند، في بيانه الذي وزع (الاحد) "من أعظم أعمال الملك عبد العزيز عند تأسيس المملكة أن جعل رجالاً يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا".

وأضاف: "من أعظم الأركان التي تقوم عليها الدولة المسلمة؛ إقامة الصلاة، لقوله تعالى "الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمور [الحج: 41]".

وكانت مطالبات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم إغلاق المحلات التجارية بالسعودية في أوقات الصلاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
السعودية
هيئة الأمر بالمعروف
عبد الرحمن السند
أوقات الصلاة
إقامة الصلاة
دعوات على مواقع التواصل
المحال التجارية

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