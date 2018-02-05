تركيا وهولندا
الاثنين 5 فبراير 2018 18:35

هولندا تسحب سفيرها رسميا من تركيا

الشرطة الهولندية خلال مظاهرات الأتراك في مدينة روتردام العام الماضي
الشرطة الهولندية خلال مظاهرات الأتراك في مدينة روتردام العام الماضي
غيتي
أعلنت وزارة الخارجية الهولندية سحب سفيرها من تركيا رسميا ورفضها السماح لأنقرة بتعيين سفير جديد لديها بسبب خلاف بدأ في مارس/ آذار 2017.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الهولندية إنه رغم المحادثات الأخيرة بين البلدين "لم نتفق على كيفية تطبيع العلاقات". وأضاف "طالما أن هولندا ليس لديها سفير في تركيا، فإنها لن تمنح إذنا لتسلم سفير تركي جديد مهامه في هولندا".

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال التركي في لاهاي بالرسالة، موضحا أن هذا يعني توقف المحادثات مع تركيا.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وهولندا العام الماضي بعد منع الأخيرة وزيرة تركية من المشاركة في تجمع في روتردام عشية استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في تركيا، ما تسبب في اندلاع تظاهرات في مدينة روتردام التي كان من المقرر عقد التجمع بها.

وفرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه، ما أثار غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء الهولندي ومنعوا السفير الذي كان خارج البلاد وقتها من العودة الى تركيا.

المصدر
وكالات
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