الثلاثاء 21 مايو 2019 21:42
هواوي تطور نظام تشغيل لهواتفها الذكية بديلا عن "أندرويد"
ذكرت شركة "هواوي" الصينية أنها تعمل حاليا على تطوير نظام تشغيل خاص بها للهواتف الذكية لمنافسة نظام التشغيل "أندرويد".
التفاصيل:
- الإعلان جاء على لسان أبراهام ليو ممثل شركة هواوي لدى مؤسسات الاتحاد الأوربي خلال مؤتمر في بروكسل.
- ليو قال إن هواوي تعمل حاليا على تطوير نظام تشغيل خاص بها لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن توقيت طرح النظام الجديد.
- ليو أوضح أن الشركة ستقوم بكل ما في استطاعتها لتخفيف آثار القيود الأمريكية، مضيفا بأنه بمجرد منع استخدام نظام تشغيل "أندرويد"، الذي تطور شركة "غوغل" الأمريكية، في أجهزة شركته "سيظهر الخيار البديل بصورة طبيعية سواء من جانب هواوي أو من جانب أي طرف آخر".
- ليو أكد مجددا استعداد هواوي لتوقيع اتفاقيات تضمن عدم استخدام تكنولوجياتها في التجسس "مع حكومات وعملاء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي".
- خطوة هواوي تأتي عقب قرار واشنطن فرض قيود على تعامل الشركات الأمريكية مع شركة هواوي، مما يهدد انتظام حصول الأخيرة على احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية.
- بعد فرضها، أعلنت الحكومة الأمريكية تخفيفا مؤقتا لبعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية في خطوة تستهدف الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم.
- وزارة التجارة الأمريكية أعلنت أنها ستسمح لشركة هواوي بشراء مواد أمريكية الصنع لاستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة هواوي.
- بالرغم من هذا، سيظل الحظر مفروضا على شراء الشركة قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة بدون الحصول على موافقات على الترخيص من المرجح رفضها.
- الإدارة الأمريكية قالت إنها فرضت القيود لتورط هواوي في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية.
- وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس قال في بيان إن التفويض الجديد يستهدف منح شركات الاتصالات التي تعتمد على معدات هواوي الوقت لاتخاذ ترتيبات أخرى.
- وزارة التجارة قالت إنها ستجري تقييما ما إذا كانت ستمدد الإعفاءات بعد انتهاء التسعين يوما في 19 أغسطس/ آب القادم.
- في الوقت نفسه، أشارت شركة هواوي إلى دخولها في محادثات مع شركة "ألفابيت" الشركة الأم لشركة "غوغل" لبحث سبل التعامل مع قرار الإدارة الأمريكية في أعقاب إعلان غوغل منع وصول مستخدمي هواتف "هواوي" الجديدة إلى بعض خصائص نظام التشغيل أندرويد، الذي تطوره الشركة الأمريكية.
- رين شينغفي مؤسس "هواوي"، وصف غوغل بأنها "شركة جيدة وهي شركة مسؤولة للغاية".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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