هواوي تشن هجوما على إدارة ترمب وتبدأ معركة قضائية

المسؤول القانوني في هواوي، سونغ ليوبينغ في مؤتمر صحفي بشينزين جنوبي الصين رويترز

شنّ عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" هجوماً جديداً على إدارة ترمب معلنة، الأربعاء، أنها طلبت من القضاء الأمريكي إبطال تشريع يمنع الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء منتجاتها.

القضاء المستعجل المسؤول القانوني في الشركة سونغ ليوبينغ قال في مؤتمر صحفي: إن "الإدارة الأمريكية لم تقدم أي دليل يظهر أن هواوي تمثل تهديدا للأمن. ليس هناك لا سلاح ولا دخان. فقط افتراضات".

الشركة أكدت أنها قدمت طلبها اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة) لدى المحكمة.

سونغ ليوبينغ قال للصحفيين في مقر الشركة في شينزين في جنوب الصين إن "النظام القضائي هو الملجأ الأخير لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن "هواوي لديها ثقة باستقلالية ونزاهة النظام القضائي الأمريكي".

الشركة لجأت إلى القضاء الأمريكي المستعجل ما يعني أن الحكم في هذه القضية سيصدره قاض منفرد وبالتالي لن تضطر هواوي لخوض محاكمة كاملة.

يمنع هذا القانون الأمريكي الذي صدر العام الماضي، الوكالات الفدرالية من شراء معدات وخدمات من العملاق الصيني الخاص أو التعامل مع شركات أخرى من زبائنه. الحرب التجارية واستمرارية هواوي في وقت سابق الأربعاء، نقل التلفزيون الحكومي "سي سي تي في" عن سونغ ليوبينغ تنديده بالإرادة الواضحة لإدارة ترمب "طرد هواوي من السوق الأمريكية" والحظر "المتسلط" الذي يستهدف عمليات شراء معداتها من جانب الوكالات الفدرالية.

اتهم ليوبينغ إدارة ترمب بأنها "تستخدم كل الوسائل التي تملكها، الحكومة والإدارة والقنوات الدبلوماسية. يريدون أن نفلس".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الصينية الرائدة عالمياً في تقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس، سلسلة جديدة من الهجمات من جانب واشنطن.

في خضمّ الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، أدرجت إدارة ترمب هواوي على لائحة الشركات المشبوهة في خطوة تمنع الشركات الأمريكية من بيع هواوي معدات تكنولوجية.

هذا الإجراء يهدد استمرارية هواوي نفسها إذ إن الشركة الصينية المصنعة لمعدات اتصالات وهواتف ذكية وحواسيب محمولة، تعتمد بشكل كبير على قطع مصنّعة في الولايات المتحدة.

"غير طبيعي"

ذكرت وسائل إعلامية أن شركتي "كوالكوم" و"انتل" وهما من بين أهم الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية، أعلنتا أنهما لن تتعاملا مع الشركة الصينية، بعد مهلة وقف التنفيذ لتسعين يوماً التي منحها البيت الأبيض. الشركة مستعدة لاستخدام كل الوسائل لعدم استبعادها من السباق في السوق الرئيسية لتقنية الجيل الخامس خلفيات: منذ عام 2018 تستهدف واشنطن المجموعة الصينية. وتشتبه إدارة ترمب من دون إعطاء أدلة، بأن الشركة تسمح لأجهزة الاستخبارات الصينية باستخدام بياناتها بهدف التجسس على الاتصالات عبر الشبكات النقالة في العالم.

تثبت المعركة التي بدأها العملاق الصيني أمام القضاء الأمريكي أنه مستعد لاستخدام كل الوسائل المتاحة لعدم استبعاده من السباق في السوق الرئيسية لتقنية الجيل الخامس "5 جي".

الشركة قالت إن مبيعاتها في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 39٪ عن العام السابق لتصل إلى 26.8 مليار دولار.

في عام 2018، حققت الشركة صافي دخل قدره 8.8 مليار دولار من مبيعات بلغت 106 مليار دولار.

هواوي تفوقت أيضًا على منافستها الأمريكية شركة أبل في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم في الربع الأول، لتحل في المرتبة الثانية بعد شركة سامسونغ للإلكترونيات.

في معدات الاتصالات ارتفعت حصة الشركة في السوق العالمية إلى 29٪ في عام 2018، في مقابل 20٪ قبل خمس سنوات.

هواوي تقول إن الحكومات والعملاء في 170 دولة يستخدمون معداتها، التي لا تشكل تهديدا للأمن الإلكتروني أكثر من أي شركة أخرى في مجال تكنولوجيا الاتصالات.