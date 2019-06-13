هواوي تسجل علامة نظام تشغيل جديد بعد الحظر الأمريكي

رويترز

ظهرت بيانات جهاز للأمم المتحدة أن هواوي الصينية قدمت طلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها "هونغمنغ" فيما لا يقل عن تسع دول .

التفاصيل: تأتي الخطوة بعد أن وضعت إدارة ترامب الشركة على قائمة سوداء الشهر الماضي بما يمنعها من العمل مع شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل ألفابت، المُستخدم نظامها التشغيلي أندرويد في هواتف هواوي.

يؤشر ذلك على أن هواوي ربما تضع خطة احتياطية موضع التنفيذ في الأسواق الرئيسية في ظل تهديد العقوبات الأمريكية لنموذج أعمالها.

منذ ذلك الحين، طلبت هواوي - أكبر مُصنع في العالم لمعدات شبكات الاتصالات - تسجيل علامة هونغمنغ التجارية في دول مثل كمبوديا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) التابعة للأمم المتحدة.

تقدمت الشركة أيضا بطلب تسجيل في بيرو يوم 27 مايو أيار، بحسب هيئة مكافحة الاحتكار في ذلك البلد.

كان ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقسم المستهلك في هواوي، قد أبلغ صحيفة دي فيلت الألمانية في وقت سابق من هذا العام أن لدى هواوي نظام تشغيل احتياطيا لاستخدامه في حالة منعها من استخدام البرمجيات الأمريكية الصنع.

لم تكشف الشركة، وهي ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، أي تفاصيل بعد عن نظام التشغيل. رين تشنغفاي، مؤسس ومدير شركة هواوي الصينية خلفيات: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظرت في مايو/أيار على الشركات الأمريكية تزويد هواوي بمكونات مصنوعة في الولايات المتحدة لشبهة تجسس المجموعة الصينية لحساب الصين.

إلتزاما بالحظر الأمريكي أعلنت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع هواوي، وفي مقدمه هذه الشركات غوغل التي يُستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في القسم الأكبر من الهواتف الذكية في العالم.

قرار واشنطن بشأن هواوي يعد أحد الفصول الرئيسية في الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة والصين حاليا والتي بدأها ترمب بفرض رسوم جمركية على الوارردات الصينية.

شبكة التواصل الاجتماعي تضم منصاتها المختلفة فيسبوك وواتساب وإنستغرام وماسنجر 2.7 مليار مستخدم.

على غرار الكثير من التطبيقات الواسعة الانتشار فإن فيسبوك يتم تثبيته مسبقاً على الهواتف الذكية، وهو أمر يتطلب حصول تعاون تكنولوجي بين شبكة التواصل الاجتماعي ومجموعة الاتصالات الصينية.