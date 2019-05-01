هواوي تتفوق على آبل في سوق الهواتف الذكية

شعار شركة هواوي رويترز

تجاوزت مبيعات هواوي الصينية من الهواتف الذكية، تلك التي حققتها منافستها الأمريكية آبل في الربع الأول من 2019، منتزعة منها المرتبة الثانية عالميا في السوق الذي تتصدره سامسونغ.

التفاصيل وفق "شركة البيانات الدولية": بحسب معلومات أولية صدرت عن "شركة البيانات الدولية" الصينية التي تتابع الأسواق، تم شحن 310.8 مليون هاتف ذكي عالميًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بتراجع نسبته 6.6% عن الفترة ذاتها من العام 2018.

الشركة أضافت أن ذلك يعني تراجع عمليات شحن الهواتف الذكية عالميًا للربع السادس على التوالي.

الشركة نوهت إلى أن هذه النتائج تعد مؤشرًا على أن 2019 سيكون عامًا جديدًا من التراجع الإجمالي في عمليات شحن الهواتف الذكية، باستثناء النمو القوي الذي تشهده "هواوي".

مدير برنامج الأجهزة المحمولة لدى "شركة البيانات الدولية" رايان ريث، أفاد بأنه "بات من الواضح بشكل متزايد أن هواوي تركز بشكل كبير على تعزيز موقعها في عالم الأجهزة الجوالة، مدفوعة بالهواتف الذكية".

المسؤول أضاف أن التحديات لا تزال تواجه سوق الهواتف الذكية بالمجمل في كافة المجالات تقريبا لكن هواوي تمكنت من زيادة عمليات الشحن التي تجريها بنسبة 50%. شركة "آبل" (رويترز) سامسونغ وهواوي وأبل: عمليات شحن الهواتف الذكية الجديدة التي تنتجها شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 71.9 مليونا في الربع الأول.

من جهتها، شهدت هواوي نموًا نسبته 50.3% فشحنت 59.1 مليون هاتف ذكي ما وضعها على "مسافة قريبة جدًا" من سامسونغ، بحسب "شركة البيانات الدولية".

الشركة أشارت إلى أن "آبل" واجهت تحديات في الربع الأول مع تراجع عمليات شحن هواتف "آيفون" بنسبة 30.2 مقارنة بالعام السابق ليبلغ عدد الوحدات التي تم شحنها 36.4 مليونا.

الشركة أوضحت أن خفض الأسعار في الصين والعروض لم تكن كافية لإقناع الناس بشراء هواتف "آيفون" جديدة.

آبل حققت نتائج مالية أفضل من المتوقع في الربع الأخير بينما ساعدت الأرباح الناجمة عن الخدمات في التعويض عن تراجع مبيعات أجهزة "آيفون"، ما نجم عنه تحسن أسهم الشركة العملاقة للتكنولوجيا. سامسونغ (رويترز)