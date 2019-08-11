الأحد 11 أغسطس 2019 13:00
هنية يحذر إسرائيل من المساس بالأقصى أو تغيير هويته
حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الأحد، إسرائيل، من تنفيذ أي خطوة من شأنها أن تمس بالمسجد الأقصى، أو تُغيّر من هويته الإسلامية.
أبرز تصريحات إسماعيل هنية:
- نحذّر من أي خطوة من شأنها المساس بالمسجد وأهله أو محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.
- ما يجري في المسجد الأقصى، بمثابة الكاشف لـ"حقيقة البعد الديني للصراع مع إسرائيل".
- ندعو للعودة إلى أصل العلاقة مع الاحتلال والتخلي عن أوهام التسوية والتعاون الأمني وضرورة سحب الاعتراف بالكيان عبر تصحيح البوصلة ووقف كل أشكال التطبيع مع العدو وإحياء المقاومة.
- ندعو الأمة العربية، والشعب الفلسطيني، إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية تجاه ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، ودعم صمود المرابطين هناك.
شرطة الاحتلال تهاجم المصلين
- الشرطة الإسرائيلية اعتدت اليوم الأحد بقنابل الصوت والغاز على المصلين في ساحة المسجد الأقصى بالقدس، حيث تجمع عشرات آلاف المسلمين للصلاة في أول أيام عيد الأضحى.
- خدمة الإسعاف الفلسطينية: ما لا يقل عن 14 فلسطينيا نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
اقتحام الأقصى
- سبق وأن طالبت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومة تل أبيب، والشرطة، بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين.
- مساء السبت، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، على فلسطينيين، شاركوا في مسيرة تندد باقتحام مستوطنين لأحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ورددوا شعارات عنصرية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، (9 أغسطس حسب التقويم العبري، وهو اليوم الذي يشهد سنويًا اقتحامات ضخمة من مستوطنين للمسجد).
- أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي محيط باب العامود بالسواتر الحديدية أمام الفلسطينيين، بعد تصاعد الدعوات من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
المصدر
وكالات
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