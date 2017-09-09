فلسطين
السبت 9 سبتمبر 2017 15:42

هنية يترأس وفداً من حماس إلى القاهرة

إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية غزة السبت إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين.

ويرافق هنية وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة في الداخل، وسينضم إليه وفد من قيادة الحركة في الخارج.

وقالت حركة حماس على موقعها الإلكتروني إن الوفد سيبحث العديد من القضايا المهمة وخاصة العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها وتعزيز التفاهمات مع القاهرة التي تمت خلال زيارة وفود الحركة السابقة وآليات تخفيف الحصار عن غزة وغيرها من الموضوعات التي تهم الطرفين.

وأضافت الحركة أن الوفد سيبحث أيضا "مستجدات القضية الوطنية وسبل استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية".

وتعتبر زيارة هنية للقاهرة هي الأولى بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي للحركة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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إسماعيل هنية
حماس
مصر

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