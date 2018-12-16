هنية: مستعد للقاء عباس والذهاب لأبعد مدى لتحقيق المصالحة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رويترز

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أي مكان والذهاب لأبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.



تصريحات هنية جاءت خلال مهرجان نظمته حماس في مدينة غزة إحياء للذكرى 31 لتأسيسها. أهم تصريحات هنية: مستعد للقاء أبو مازن في غزة أو القاهرة أو أي مكان للاتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة المقبلة.

حركة حماس مستعدة لأن تذهب إلى أبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

أدعو إلى عقد اجتماع فلسطيني بمشاركة القيادات من الداخل والخارج لبحث واقع قضيتنا ولتحتضنه القاهرة.

أعلن استعدادنا لأن نمضي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بعد 3 أشهر.

يتعين علينا الذهاب مباشرة إلى تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

تطبيع بعض الدول مع إسرائيل نفسه قصير وشعوب الأمة العربية والإسلامية تكره إسرائيل ولا تعترف بها.

سنظل أوفياء للمقاومة الفلسطينية في غزة والضفة.

يتعين وقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

إسرائيل رفضت قدوم بعض أخوتي في أراضي 48 إلى غزة لحضور العزاء في وفاة شقيقي الأكبر.

نقف اليوم على أرض صلبة، لكننا لا ننكر أن أمامنا تحديات كبيرة.

حماس تقف اليوم في مربع قوي وصلب وشعبنا الفلسطيني يقف في موقع أقوى من موقع المحتل. الضفة الغربية هي الساحة الأهم للأحداث وحسم الصراع مع الاحتلال.

إذا تم تخفيف القبضة الأمنية عن الفلسطينيين في الضفة الغربية فسيصنعون المعجزات في المقاومة.

نقول للاحتلال الذي يزعم وقوفنا وراء انتفاضة الضفة إن هذا "اتهام لا ننفية وفخر لا ندعيه".

الضفة الغربية تقول عبر انتفاضاتها إنها ستكون مقبرة لصفقة القرن.

انتفاضة الضفة الغربية مؤخرا تؤكد دعمها للمقاومة.

لن ننفض عن المقاومة ونحميها بأرواحنا وأجسادنا.

أقول للأسرى إن تحريركم مسؤولـيتنا والمقاومة التي حررت بعضكم ستخرجكم من خلف القضبان.

الشعب الفلسطيني أكبر من كل الفصائل.

شعبنا الفلسطيني قال من خلال مسيرات العودة "لا لصفقة القرن".

قرار نقل السفارة (الأمريكية) للقدس لم ولن يغير شيئا أبدا.

بعد عام من قرار ترمب، أقول لهم إن القدس مازالت عربية وإسلامية وفي حراسة المرابطين.

مسيرات العودة وفك الحصار أكدت أن هذا الجيل متمسك بحق العودة.

الشعب الفلسطيني لا يفرط بأرضه ولا بقدسه ومسرى نبيه.

أرض غزة حرام على الاحتلال ومن يدخل إما أن يكون قتيلا أو أسيرا.

أماكن وأوقات دخول وخروج القوات الخاصة الإسرائيلية إلى غزة معلومة بدقة لقيادة كتائب القسام.

بين أيدينا كنز أمني لا يقدر بثمن، وسيكون له تداعيات ميدانية مهمة في صراع الأدمغة مع الاحتلال.

الكنز سيساهم في فهم آليات عمل القوات الإسرائيلية في أكثر من مكان وأكثر من دولة.

كتائب القسام وفصائل المقاومة كشفت عن شيء محدود من قدراتها العسكرية ونتائج تطويرها لوسائل المقاومة.

ما حدث في المواجهـة الأخيرة محدود، ولـو زاد الـعـدو لزادت الكتائب ولظلت علـى بعد خطوة من تل أبيب.

الإدارة الأمريكية والاحتلال تعرضا لهزيمة سياسية عندما سقط المشروع الأمريكي بشأن المقاومة في الأمم المتحدة.

أمريكا لم تستطع بكل قوتها وبلطجتها أن تمرر قرار اعتبار حماس حركة إرهابية في الجمعية العامة.

مصر تلعب دورا مهما في استثمار النضال الشعبي لتحقيق تطلعات شعبنا في كسر الحصار على غزة.

نشكر الأشقاء في قطر على موقفهم الثابت والأصيل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة.

انتهى زمن المفاوضات التي استمرت لأكثر من 20 عاما ونقول لا لأوسلو.