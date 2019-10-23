الأربعاء 23 أكتوبر 2019 22:55
هنية: غزة لن تتوانى في دعم الأقصى لإحباط المخططات الإسرائيلية
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أن غزة لن تتوانى في دعم الأقصى.
وقال هنية إن غزة رغم أعدائها وحصارها ومحاولات إشغالها بهمومها الداخلية فإن عيونها على القدس، وهي جاهزة لتطلق كل الشرارات لإحباط مخططات الصهاينة في الأقصى.
أبرز تصريحات هنية
- أوضح هنية خلال مشاركته في جلسة للمجلس التشريعي بغزة، الأربعاء، أن هناك ثلاث متغيرات هي الأسوأ على طبيعة الواقع في المسجد الأقصى والقدس في إطار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
- المتغير الأول جاءت بفرض الصلاة العلنية داخل المسجد الأقصى المبارك، والانتقال من السماح لليهود بزيارة الأقصى إلى ما سمي بالأحقية الدينية، معتبراً أن ما يحدث خطير.
- المتغير الثاني هو تهميش دور حراس المسجد الأقصى المبارك الذين كانوا يتصدون للاقتحامات، واليوم الشرطة الصهيونية تفرض الطوق عليهم، وتبعدهم عن الأقصى؛ ما يعطي للمستوطنين حرية التحرك وفرض الوقائع في المسجد الأقصى.
- المتغير الثالث هو محاولة تفريغ نتائج هبة باب الرحمة من مضمونها الحقيقي، قائلاً: نرى الصهاينة يدخلون مصلى باب الرحمة ويحرمون المصلين والمقدسيين من الصلاة فيه.
- هنية اعتبر تدنيس باب الرحمة انقلابًا على التفاهمات التي جاءت برعاية الحكومة الأردنية والحكومة المصرية سابقًا.
- هنية قال "نحن رأس الحربة، وفي مقدمة الأمة بالدفاع عن الأقصى، ونتحمل المسؤولية المباشرة في القدس والأقصى".
- هنية: غزة تؤكد معاني الوحدة والمصير، وقد جمعت تبرعات وصلت إلى 100 ألف دولار دعماً لأهل القدس.
- طالب هنية بالانتقال من استراتيجية الإسناد والدعم إلى استراتيجية الانخراط العملي في تحرير الأقصى والقدس وبقية أرض فلسطين، مشيراً إلى أن هناك جهودًا تبذل لإبقاء القدس حاضرة في وعي أجيال الأمة.
- دعا هنية دول العالم إلى رفع الغطاء عن المخططات والقرارات الإسرائيلية التي تنتهك الحق الفلسطيني في الأقصى.
المصدر
الجزيرة مباشر
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