فلسطين المحتلة
الاثنين 28 سبتمبر 2020 12:02

هنية: اتصالات مع القاهرة لتأمين عودة صياد مصاب إلى غزة

فلسطينيون يشيعون الصيادين إلى مثواهما الأخير في قطاع غزة
فلسطينيون يشيعون الصيادين إلى مثواهما الأخير في قطاع غزة
مواقع التواصل
أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأحد، عن اتصالات تجرى مع القاهرة لتأمين عودة صياد فلسطيني لقطاع غزة أصيب وقتل شقيقاه برصاص الجيش المصري، جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية، مع عائلة الزعزوع، مقدما التعازي لهم، بحسب بيان صدر عن الحركة.

وقتل الجيش المصري، الصياديْن، حسن ومحمود زعزوع، وأصاب شقيقهما، ياسر زعزوع، بالرصاص، فجر الجمعة، خلال عملهم، قرب الحدود البحرية بين القطاع ومصر، بحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين.

وقال هنية "هناك اتصالات تجري مع المسؤولين في مصر لتأمين عودة نجلهم الثالث ياسر إلى القطاع"، لافتا إلى أن حركته "تقف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل".

ومساء السبت، قالت وزارة الداخلية والأمن الداخلي إنها تسلمت جثماني الصيادين حسن ومحمود زعزوع، من الجانب المصري، وأضافت أن 
شقيقهما (ياسر) ما زال لدى السلطات المصرية لتلقي العلاج.

وأدانت الحكومة الفلسطينية في رام الله، وفصائل فلسطينية ومنها حماس والجهاد الإسلامي، حادثة قتل الصياديْن، بينما لم يصدر عن السلطات المصرية أي تعقيب حول الحادث.

ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الصيادين عبر صفحته في فيسبوك قائلًا "يوم حزين على شعبنا، ننعى بألم شديد الصيادين الشابين محمود وحسن الزعزوع شهداء لقمة العيش، رحمهما الله وألهم عائلتهما الصبر والسلوان ومنّ بالشفاء على شقيقهما المصاب".

ولم يتطرق اشتية في النعي إلى ظروف مقتل الصيادين.

إقرأ أيضاً:

شاهد: مصر تسلّم جثماني صيادَين قتلا برصاص جيشها في غزة.. وحماس والجهاد تعلقان

شاهد: تشييع فلسطينييْن قُتلا برصاص الجيش المصري.. وأمهما توجه رسالة للسيسي

مقتل صيادَين فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش المصري (صور)
 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
صيادين فلسطينيين
قطاع غزة
قتل
الجيش المصري يقتل

اقرأ أيضا

Thumbnail
ذهب لعلاج زوجته المريضة فسقط ميتا داخل عيادة الطبيب (فيديو)
Thumbnail
مصر: حريق في قسم للشرطة وإصابة 18 محتجزا
Thumbnail
محمد علي: السيسي اعترف بأن البلد "مولّعة" والمظاهرات مستمرة حتى يرحل (فيديو)
Thumbnail
مصر: "الاشتراكيون الثوريون" و"الدستور" يتضامنان مع حراك سبتمبر ضد السيسي
Thumbnail
"مش هتلحق تبيع وهترحل".. حشد إلكتروني لتواصل مظاهرات سبتمبر وإسقاط السيسي

الأكثر قراءة

  1. ترمب يعلن عن موعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية
  2. برقم قياسي جديد.. أمريكا أكبر منتج للنفط في العالم
  3. 23 مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أفغانستان
  4. أبل تعتزم طرح لوحة مفاتيح للكمبيوتر اللوحي آيباد
  5. شاهد: فيل تنمو ناباه لأسفل في حالة نادرة بماليزيا