موسيقى
الثلاثاء 18 فبراير 2020 23:11

"هنغني ياهاني".. مؤيدو مطربي المهرجانات يتحدون نقابة الموسيقيين في مصر

نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر (يمين) والمطرب الشعبي حسن شاكوش
مواقع التواصل
شهدت الساحة الغنائية في مصر في الفترة الأخيرة احتدام خلاف بين جيل حديث يؤدي لونا جديدا من الموسيقى الشبابية الصاخبة يُطلق عليها اسم "المهرجانات"، ونقابة المهن الموسيقية.

وقررت النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر منع التعامل مع هؤلاء المطربين، في قرار صدر، مساء الأحد، وأكدت أن "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم (مطربو المهرجانات)".

وأضاف بيان صادر عن النقابة أن "من يخالف ذلك القرار ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حقه بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة".

ويواجه مغنو "المهرجانات" انتقادات واسعة من قبل النقاد. في الوقت الذي دشن فيه نشطاء مصريون هاشتاغ (#هنغني_ياهاني) تضامنا مع مغني المهرجات، ووصل، الأربعاء، إلى المركز الثاني في قائمة أعلى الهاشتاغات تداولا في مصر.

وكانت موسيقى "المهرجانات" قد بدأت بالظهور والانتشار في مصر عقب ثورة يناير 2011 التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر ثلاثين عاما.

وهي نوع من الموسيقى الإلكترونية المصحوبة بكلمات شعبية تغلب عليها الألفاظ التي يستخدمها الشباب فيما بينهم في الشارع، وقد تصل إلى الإيحاءات الجنسية والشتائم. 

واستخدم أصحاب هذا اللون الموسيقي منصات مثل "يوتيوب" وشبكات التواصل الاجتماعي على غرار "فيسبوك" لتقديم أغنياتهم وموسيقاهم. 

ومن أبرز مطربي "المهرجانات" في مصر، "أوكا وأورتيغا" و"حمّو بيكا" و"السادات".

وخلال الشهرين الماضيين، أصبحت أغنية "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش أكثر الأغنيات استماعا وانتشارا في مصر البالغ عدد سكانها مئة مليون نسمة، وخصوصا في حفلات الزفاف والملاهي الليلية.

"خمور وحشيش"

وكانت هذه الأغنية التي شوهدت أكثر من 100 مليون مرة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سبب اشتعال المعركة الحالية بين الجانبين.

وتقول كلمات الأغنية "تسيبيني .. أكره حياتي وسنيني .. وأتوه ومش هلاقيني .. وأشرب خمور وحشيش".  

واحتلت الأغنية المركز الثاني عالميا في قائمة أكثر الأغاني استماعا على موقع الأغاني الشهير "ساوند كلاود"، ما جعل نقيب الموسيقيين في مصر يتقبلها كمنتج غنائي في الأسواق شرط حذف مقطع "وأشرب خمور وحشيش".

ووافق كمال وشاكوش على الشرط وقاما بتغيير المقطع المثير للجدل إلى "ومن غيرك مش هعيش" ما جعلهما يشاركان بعض الفنانين البارزين في العالم العربي، مثل تامر حسني ونانسي عجرم، في إحياء حفل "عيد الحب" الجمعة في استاد القاهرة الرياضي بحضور عشرات آلاف المعجبين.   

وكانت المفاجأة عندما لُعبت "بنت الجيران" بنسختها القديمة وغنى معها آلاف الحاضرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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