"هنضربهم بالطيران".. مصريون يسخرون من السيسي بشأن سد النهضة
ودشن المغردون وسم "#سد_النهضة"، حاولوا من خلاله إظهار خطر تقاعس الدولة المصرية عن دورها تجاه حماية مياه نهر النيل، منتقدين دورها السلبي في إدارة الأزمة، ولم تخلُ تغريدات المشاركين من روح الدعابة والسخرية اللاذعة التي دومًا ما يواجهون بها مصائبهم.
بينما ينشغل الإعلام و ١٠٠ مليون بغياب الزمالك من النهائي مع الأهلي، لا ينشغل احد بغياب إثيوبيا عن نهائي آخر مع مصر والذي كان المفترض أن توقع فيه على الاتفاق لحل أزمة سد النهضة في واشنطن !! هل نسينا نهر النيل ؟— د. عصام حجي (@essamheggy) February 26, 2020
الإجابة لكم يصوركم مع نهر النيل مع هاشتاج#save_the_nile pic.twitter.com/slI4NR6pP8
ليه المعلومه في وسائل الاعلام والمواقع الاخباريه في #مصر منقوصه سواء عن عمد أو عن ضعف مستوى موقع إخباري سوداني بيشرح سبب تصرف #أثيوبيا من مفاوضات #سد_النهضه بغض النظر عن إن كان السبب ده حقيقي أم لا فضروري نفضل نشتغل على كل الاحتمالات https://t.co/IiEesSHr5h— Mohamed Khairy 🇪🇬 (@mokhegypt) February 26, 2020
أثيوبيا قررت عدم حضور اجتماع واشنطن لتوقيع الاتفاق الخاص بأزمة #سد_النهضة ودا معناه أنها رفضت العرض الأمريكي الخاص بحصة المياه لدول العبور والمصب. السادة "بتوع حنضربهم بالطيران "، إيه النظام؟ #hemaida— Heməidə səid (@_hemaida) February 26, 2020
الدولة مش فاضيه ل سد النهضه والكلام الفاضي ده عندنا مشاكل اكبر هنعمل ايه في أغاني المهرجانات ومحمد رمضان مع الطيار #سد_النهضه— mustafa Mo7med 🌻 (@Mo7ammed198667) February 27, 2020
تخيل إن هيبقى حالنا كده !!!— Ayman RH (@AymanRH4) February 27, 2020
نحن فعلا أمام مفترق طرق
إما أن نكون رجال ونتمسك بحقنا
أو ننتظر من يسقينا شربة ماء كالأسرى
... إنها معركة وجود ...#سد_النهضه pic.twitter.com/woPRwXN2NW
في السياق، غابت إثيوبيا عن الجولة الأخيرة من جلسات المفاوضات بشأن سد النهضة في واشنطن، والتي كان مقرر عقدها اليوم وغدًا، مبررةً غيابها بالانتخابات البرلمانية في إثيوبيا.
#الشروق| فيديو.. وزير الري الأسبق: تغيب الوفد الأثيوبي عن مفاوضات سد النهضة تصرف غير مفهومhttps://t.co/m6crTDhQY5#سد_النهضة pic.twitter.com/GMdFXYlpcA— Shorouk News (@Shorouk_News) February 27, 2020
وردًا على الموقف الإثيوبي، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ -في بيان- إن القاهرة "ملتزمة" بالمسار التفاوضي، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وستشارك بوزيرين في اجتماع واشنطن.
وأوضح حافظ، أن "مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصة وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن، وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث، هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة".
انا أتفقت مع نفسنى ان انا مش هنقلل ميتنا وان سد النهضة بتاعنا مش هيأثر على حصتنا وأحاول أتفاوض مع نفسنى علشان اخذ افضل شروط ومكاسب لنفسنا— Tasneem (@Tasneem08291026) February 26, 2020
ولو متفقتش مع نفسي، هروح مهزأني وقالبه الترابيزة عليا، وهأخذ بعضي واهد السد على دماغي.#سد_النهضه pic.twitter.com/prhPctisqN
إذا تم إكمال تعبئة #سد_النهضة ستكون مصر والسودان تحت مقصلة إثيوبيا، إن تُرك تسببت في مجاعة وإنهيار للبلدين وإن فُجّر السد لأي سبب أغرقتهما، إثيوبيا تماطل كما ماطلت إيران لحين إتمام برنامجها النووي، والسيسي قد أتم صفقة بيع الوطن منذ إنقلابه، والولايات المتحدة تُتم خططها..! https://t.co/lPKmtk27sE— وليد الضاحي (@Waleed_Aldhahi) February 26, 2020
سألوا السيسي ما خطته القادمة بعد رفض #اثيوبيا المشاركة في الإجتماع الثلاثي بخصوص #سد_النهضة !؟— Mansour Salem (@MansourSalem1) February 26, 2020
فاجاب الرئيس #السيسي سأتصل فوراً بآبي أحمد وسأقدم له مرة أخرى التهاني لتحصله على جائزة نوبل 😎😂😉😀
ويتسبب مشروع السد منذ 9 سنوات بخلافات بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت خلال الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن "تعثر" يشوبها فضلًا عن تعنت ينفيه الجانب الإثيوبي، مع دخول واشنطن لجمع أطراف الأزمة على مائدة مفاوضات تكررت بالأشهر الأخيرة.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.