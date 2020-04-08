الإمارات
الأربعاء 8 أبريل 2020 19:39

هندي يهرب من الإمارات بعد استيلائه على أكثر من 6 مليارات دولار

أعرب مواطنون إماراتيون عن سخطهم من هروب رجل أعمال هندي بعد استيلائه على 6.6 مليارات دولار أي ما يعادل 24 مليار درهم.

وتساءل الأكاديمي عبدالخالق عبدالله عن الطريقة التي استطاع بها رجل اعمال ومعه شركاء ومدراء في شركة خدمات طبية أن يخدع ليس بنكاً واحدا بل 12 من أكبر بنوك الإمارات وينهب هذا المبلغ الضخم.

وكتب عبد الخالق: "كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح في غفلة الجميع؟ اين الحوكمة والرقابة المالية والأمنية وكيف نتأكد أن لا يتكرر هذا العبث مستقبلا؟".

وطالب إماراتيون بانتهاز الفرصة لاتخاذ قرار بتوطين لجان التسهيلات البنكية والمخاطر المحتكرة بالكامل من قبل الأجانب.

المصدر
الجزيرة
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هروب

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