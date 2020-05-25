الهند
الاثنين 25 مايو 2020 23:47

هندي يقتل زوجته بكوبرا بعد نجاتها من محاولة سابقة بثعبان

أفعى كوبرا
غيتي
قالت الشرطة الهندية إنها قبضت على رجل بتهمة قتل زوجته بعدما أطلق أفعى من نوع كوبرا في غرفتها إثر فشله في محاولة أولى مع ثعبان.

وأوضحت الشرطة في ولاية كيرالا، جنوبي البلاد، أن سجلات الهاتف أظهرت أن الزوج كان على اتصال بمربّي ثعابين وشاهد أيضا مقاطع فيديو عن هذه الزواحف القاتلة على الإنترنت.

وقالت الشرطة إن الزوج، 27 عاما، حصل في مارس/ آذار الماضي على أفعى شديدة السمية عضت الزوجة ما تسبب بدخولها المستشفى لنحو شهرين.

وفيما كانت لا تزال تتعافى في منزل والديها في وقت سابق من هذا الشهر، حصل الزوج على كوبرا من مربي أفاع وألقى بها على زوجته خلال نومها.

وقال بيان للشرطة إن والدي الزوجة اكتشفا الأمر في الصباح وتم نقلها إلى "المستشفى حيث قال الطبيب إنها توفيت"، مشيرا إلى أن الزوج ظل طوال الليل مع زوجته في الغرفة "وكأن شيئا لم يحدث"، وكان يتصرف بشكل عادي.

وشك الوالدان في الزوج بعد أن حاول الاستحواذ على ممتلكات زوجته بعد أيام من وفاتها.

وأوضحت الشرطة أن الزوجة تنحدر من عائلة ثرية، لكن الوضع المادي للزوج، الذي كان يعمل في مصرف خاص، لم يكن جيدا.

ولدى الزوج طفل يبلغ سنة واحدة.

وقالت الشرطة إن الزواج تضمن مهرا ضخما يشمل نحو 100 عملة ذهبية وسيارة جديدة ونحو 500 ألف روبية، أي ما يقارب 20 ألف دولار، نقدا.

وأضاف بيان الشرطة "كان الزوج يخشى أن يؤدي الطلاق إلى إجباره على إعادة المهر. فقرر قتلها"، مضيفا أنه تم القبض أيضا على مربي الكوبرا.

المصدر
الفرنسية

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