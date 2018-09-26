الأربعاء 26 سبتمبر 2018 21:44
هندي يقتحم قمرة قيادة طائرة لشحن هاتفه
حاول راكب هندي اقتحام قمرة قيادة طائرة بزعم شحن هاتفه الجوال خلال رحلة داخلية من مومباي إلى كولكاتا.
- قالت شركة "إنديغو إيرلاينز" الهندية إن الحادث وقع خلال استعداد الطائرة للإقلاع.
- قال بيان للشركة إنه "بينما كانت الطائرة على الأرض، حاول راكب صعب المراس دخول قمرة القيادة، قائلا إن هاتفه الجوال بحاجة للشحن".
- قام قائد الطائرة بإنزال الراكب وفقا لإجراءات التشغيل القياسية لانتهاكه إجراءات الأمن.
- تم تسليم الرجل إلى شرطة المطار. وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم الافراج عن الرجل فيما بعد.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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