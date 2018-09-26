الهند
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 21:44

هندي يقتحم قمرة قيادة طائرة لشحن هاتفه

صورة أرشيفية لإحدى طائرات الشركة
إنديجو إيرلاينز
حاول راكب هندي اقتحام قمرة قيادة طائرة بزعم شحن هاتفه الجوال خلال رحلة داخلية من مومباي إلى كولكاتا.
  • قالت شركة "إنديغو إيرلاينز" الهندية إن الحادث وقع خلال استعداد الطائرة للإقلاع.
  • قال بيان للشركة إنه "بينما كانت الطائرة على الأرض، حاول راكب صعب المراس دخول قمرة القيادة، قائلا إن هاتفه الجوال بحاجة للشحن".
  • قام قائد الطائرة بإنزال الراكب وفقا لإجراءات التشغيل القياسية لانتهاكه إجراءات الأمن.
  • تم تسليم الرجل إلى شرطة المطار. وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم الافراج عن الرجل فيما بعد.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
حوادث طيران
الهند
هاتف جوال
شحن الأجهزة

اقرأ أيضا

Thumbnail
حماس: عباس يفتقد شرعية التمثيل الفلسطيني
Thumbnail
ساويرس يطالب بتخفيف حصة الجيش المصري في الاقتصاد

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم