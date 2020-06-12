فيروس كورونا
الجمعة 12 يونيو 2020 23:59

هل ينتقل كورونا عن طريق الرضاعة الطبيعية؟ منظمة الصحة تجيب (فيديو)

الأمهات يجب أن يواصلن إرضاع أطفالهن بصورة طبيعية، حتى لو كان هناك اشتباه في إصابتهن بفيروس كورونا
أسوشيتدبرس
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأمهات يجب أن يواصلن إرضاع أطفالهن بصورة طبيعية، حتى لو كان هناك اشتباه في إصابتهن بفيروس كورونا المستجد أو كانت الإصابة مؤكدة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية: "بناء على الأدلة المتاحة، فإن نصيحة منظمة الصحة العالمية هي أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لانتقال كوفيد- 19".   
وأضاف: "يجب تشجيع الأمهات اللاتي يشتبه في إصابتهن بالفيروس التاجي أو اللاتي تأكدت إصابتهن على بدء الرضاعة الطبيعية واستمرارها، وعدم فصلهن عن أطفالهن الرضع، ما لم تكن الأم مريضة للغاية بصورة تحول دون ذلك".    كما قال خبير بمنظمة الصحة العالمية وكبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة، أنشو بانرغي، إن الأمهات المرضعات لا ينقلن فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) إلى أطفالهن، على ما يبدو.

وأضاف بانرغي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي: "لم نتمكن حتى الآن من رصد فيروس حي في لبن الأم"، وتابع "ولهذا لم نتحقق من خطر انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل حتى الآن".

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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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