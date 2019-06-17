هل يمكن لهواوي الاستغناء عن التكنولوجيا الأمريكية؟

خبير تكنولوجي: من الممكن لهواوي صنع هاتف ذكي بدون الاستعانة بأي تكنولوجيا أمريكية. رويترز

نقلت وكالة بلومبيرغ عن خبيرفي الهواتف الذكية أن شركة هواوي الصينية يمكنها الاستغناء بالكامل عن أي تكنولوجيا أمريكية في تصنيع هواتفها الذكية، رغم ما يتضمنه هذا من صعوبات في البداية.

التفاصيل: كايل وينز، الخبير في الهواتف الذكية ومؤسس ورئيس شركة "آي فيكس إت" التي تقوم بإعداد كتيبات إصلاح الهواتف الذكية، قال إنه من الممكن لهواوي صنع هاتف ذكي بدون الاستعانة بأي تكنولوجيا أمريكية.

وينز أشار إلى أنه من الممكن جلب الأجزاء الضرورية من منتجين في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، رغم أن بعضها سيكون أقل من المستوى المطلوب، ما سيجعل الشركة متأخرة في بعض الأمور.

استخدام الإصدار مفتوح المصدر من نظام التشغيل أندرويد، بدلاً من ذلك الذي توفره شركة غوغل، يؤدي إلى نفس المشكلة أيضا، حيث أشار وينز إلى أن هذا النظام سيعمل لكنه سيكون متأخرا أيضا عن نظيره الذي تقدمه غوغل.

استدل وينز على قدرة هواوي على الاستغناء عن التكنولوجيا الأمريكية بقوله إن هاتف "بي 30 برو" وهو من أحدث ما أنتجته هواوي، لا يتضمن الكثير من الأجزاء المصنعة بواسطة شركات أمريكية.

تعتبر هواوي واحدة من الشركات القليلة المصنعة للهواتف الذكية التي تستخدم معالجات خاصة بها والتي تعتمد على الرقائق الإلكترونية "كيرين" التي يصنعها قسم هواوي هاي سيليكون التابع لشركة لهواوي.

لكن هذه الرقاقات تتضمن تقنية مرخصة من شركة "إيه آر إم هولدنغ" البريطانية، والتي أبلغت موظفيها الشهر الماضي أنه يجب عليهم وقف جميع المشروعات مع هواوي بسبب القيود الأمريكية.

انهيار التعاون بين الشركتين يعني أن هواوي ستحتاج إلى التوقف عن استخدام هذه التكنولوجيا في أي معالجات أخرى ستقوم بتصميمها.

لكن وينز يرى أن هواوي تعمل على تقليل المخاطر، عبر زيادة استخدام المكونات والتكنولوجيا الخاصة بها، ولهذا فإنه من غير المتوقع أن يتأثر المعالج التالي للشركة وهو "كيرين 985" بالحظر الأمريكي. نظام تشغيل "هونغمينغ" الخاص بهواوي يعتمد على إصدار مفتوح المصدر لنظام تشغيل أندرويد الذي تنتجه غوغل. هونغمينغ: أما بالنسبة لنظام التشغيل الخاص بشركة هواوي، والذي يطلق عليه "هونغمينغ"، فهو يعتمد على إصدار مفتوح المصدر لنظام تشغيل أندرويد الذي تنتجه غوغل.

تقول غوغل إنها تشعر بالقلق إزاء أمان المستخدم على هذا النظام، لكنها ربما ستقلق أيضا إزاء المنافسة من هذا الإصدار الصيني المستقل لنظامها الذي يفرض هيمنته على المستوى العالمي.

حاليا تعمل هواوي بالفعل على تسجيل نظام التشغيل كعلامة تجارية خاصة بها، وتدعو مطوري التطبيقات إلى عرض منتجاتهم في معرض التطبيقات الخاص بها، بحيث تكون تطبيقاتهم متاحة فورا لمستخدمي هواوي إذا لم تتمكن الشركة من تثبيت متجر تطبيقات "غوغل بلاي" بشكل مسبق على هواتفها.