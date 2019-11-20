الأربعاء 20 نوفمبر 2019 15:26
هل يمكنك التمييز بينهم؟ مدرسة للتوائم تثير حيرة المعلمين (فيديو)
في إحدى مدارس جنوب الهند، أثار عشرات التوائم حيرة المعلمين، خاصة عندما يخطئ أحد التوائم في الإجابة أو يصيب، ما يجعل قرار العقاب أو المكافأة أمر صعب.
مدرسة التوائم
- توجد مدرسة في سيركازهي بولاية تاميل نادو جنوبي الهند، تضم 52 مجموعة من التلاميذ التوائم، ما يجعل المعلمين في حيرة من أمرهم.
- في لقطات حظيت بانتشار واسع على الإنترنت، ظهرت مجموعات التوائم وهي تصطف على درج بجوار بعضها البعض، ويصعب جدًا التفرقة بين كل توأمين.
- من بين الـ 52، 21 زوجًا من الجنسين، 19 زوجًا من البنات و12 زوجًا فقط من جميع الأولاد.
- إحدى المعلمات في المدرسة قالت: نشعر بالارتباك بشأن من كان على صواب ومن كان مخطئًا.
- المعلمة: نشعر بالارتباك وحتى في بعض الأحيان ينتهي بنا الأمر بمعاقبة الشخص الخطأ أيضًا.
المصدر
نيوز فلير