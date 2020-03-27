الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 27 مارس 2020 17:58

هل يقتل كورونا حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي؟

فريق ليفربول الإنجليزي
(أرشيفية) غيتي
طالبت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم بإلغاء الموسم الحالي على أن يبدأ في موعده الموسم المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، تحفظ أغلب أندية "البريميرليغ" بخصوص استكمال الموسم الكروي، في ظل الأجواء التي خلقها الفيروس القاتل.

وذكرت الصحيفة أن 14 ناديا من الدوري فضلوا إلغاء الموسم الجاري على اللعب خلف أبواب مغلقة ومن دون جماهير.

وكانت البطولة قد توقفت في 13 من مارس/آذار الجاري بقرار من الاتحاد الإنجليزي على أن يتم استكمالها في 3 من أبريل/نيسان المقبل، قبل أن يمتد الإيقاف إلى الثلاثين من الشهر ذاته.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صدور قرار بإلغاء الدوري سيعني قتل حلم ليفربول في حصد لقب الدوري الذي يسعى لتحقيقه للمرة الأولى منذ 30 عاما.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة وتفصله ست نقاط فقط عن الظفر بلقبه هذا الموسم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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