هل يشتري الجيش الأمريكي منظومة "القبة الحديدية" من إسرائيل؟

طلب الجيش الأمريكي من الكونغرس، 373 مليون دولار لشراء بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية "بغية الدفاع عن وحداته المرابطة في أنحاء مختلفة من العالم".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، قولها إن الولايات المتحدة، تعتزم شراء بطاريتين من طراز "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، واعتبرت أن هذه الصفقة "ستكون الأولى من نوعها".

وعادة ما يبرز اسم "القبة الحديدية" لدى تصدي هذا النظام لقذائف صاروخية تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل.

أبرز ما ورد في تقرير الصحيفة الإسرائيلية:

سيتم نشر هاتين البطاريتين في مناطق الصراع التي توجد فيها قوات الجيش الأمريكي البرية، لحماية القوات من مخاطر الطائرات غير المأهولة والقذائف والصواريخ.

البطاريتان ستشملان 12 قاذفة، وجهازي استشعار ومركزان للإدارة و 240 صاروخا اعتراضيًا.

موقع "إسرائيل ديفنس" المتخصص بالشؤون الأمنية، ذكر أن الجيش الأمريكي يريد تسلم البطاريتين على وجه السرعة أي حتى العام 2020 المقبل، كما أنه معني بشراء منظومة الرادار الخاصة بالقبة الحديدية.

جاء في التقرير الذي قدم إلى الكونغرس أن قدرات المنظومة الإسرائيلية تفوق تلك الموجودة بحوزة الجيش الأمريكي حاليًا.

القبة الحديدية في دولة الاحتلال الإسرائيلي (غيتي)

التقرير ذكر أن الجيش الأمريكي طلب أيضا من الكونغرس رصد ميزانيات إضافية بغية دمج المنظومة الإسرائيلية في وحداته، ما يشير إلى نيته عقد صفقات أخرى من هذا القبيل مستقبلًا.

الموقع الإسرائيلي أضاف الكونغرس الأمريكي سيدرس شراء بطاريات أخرى من منظومة القبة الحديدية.

مسؤولون في البنتاغون أعربوا عن رغبتهم بالتزود في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

نادرًا ما تشتري أمريكا أنظمة مسلحة من دول أخرى، ويرجع ذلك في الغالب إلى اعتبارات الأمن القومي، ولكن أيضًا لأن الولايات المتحدة تتمتع عادة بالميزة التكنولوجية.

في حين أن إسرائيل باعت أنظمة تكنولوجية إلى الولايات في العقود الأخيرة، فإن هذه ستكون هي المرة الأولى التي تبيع فيها إسرائيل نظام دفاعي متكامل إلى أمريكا.

بينما تتمركز بطاريات القبة الحديدية داخل حدود إسرائيل للدفاع عن مواطنيها من الصواريخ التي تطلق من غزة، يعتزم الأمريكيون وضع البطاريات في الخارج للدفاع عن جنودهم في المناطق الحساسة حول العالم.

الصفقة الأولى من نوعها: