الجمعة 4 أكتوبر 2019 18:56
هل يجب حظر ترمب من "تويتر"؟
طالبت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والمرشحة المحتملة للانتخابات الأمريكية السيناتور كامالا هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بحظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الموقع.
ما القصة؟
- حسب تقرير لصحيفة ذا غارديان البريطانية اليوم الجمعة، فإن هاريس أرسلت الثلاثاء الماضي، رسالة للرئيس التنفيذي لتويتر، طالبت فيها بإغلاق حساب ترمب على المنصة.
- هاريس قالت إن ترمب انتهك قواعد استخدام تويتر، وأشارت إلى تغريداته الأخيرة.
- اعتبرت هاريس تلك التغريدات، انتهاكا لسياسة الاستخدام التي تمنع مضايقة الآخرين أو المشاركة في ذلك.
- استدلت المرشحة الرئاسية، بتغريدات هاجم فيها ترمب منافسه في الانتخابات المرشح الديمقراطي "جو بايدن" ورئيس مجلس النواب "آدم شيف".
INBOX: Kamala Harris pens formal letter to Jack Dorsey asking him to kick Trump off Twitter, writing "these are blatant threats. We need a civil society, not a civil war. pic.twitter.com/zbC4dKUyEu— Alex Thomas (@AlexThomasDC) October 2, 2019
حرب أهلية
- عرضت هاريس تغريدات أشار فيها ترمب إلى احتمال قيام حرب أهلية في حال عزله، وذلك تعليقا على تحقيقات فتحت ضده في الكونغرس الأمريكي.
- هاريس قالت إن "تغريدات ترمب تشكل تهديدات صارخة وتعرض الناس وديمقراطيتنا للخطر".
- السيناتور أضافت: "لا ينبغي إعفاء أي مستخدم، بصرف النظر عن وظيفته أو ثروته أو مكانته، من الالتزام باتفاقية استخدام تويتر، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة".
- وفقا لغارديان، فإن موقع تويتر أكد تلقيه رسالة المرشحة الأمريكية، ووعد بأنه سيدرس طلبها.
Hey, @jack. Time to do something about this. https://t.co/es2fJ5PNRV— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 2, 2019
ليست المرة الأولى
- ليست هذه هي المرة الأولى التي يٌتهم فيها ترمب بانتهاك قواعد تويتر ويدور نقاش حول ما إذا كان ينبغي طرده من المنصة، حسبما ذكرت ذا غارديان.
- في يناير/كانون الثاني 2018، أثار موقع تويتر جدلا حول تغريدة لترمب - من دون تسمية الرئيس صراحة- في مدونة بعنوان قادة العالم على تويتر.
- اعتبر تويتر أن حجب زعيم عالمي من منصته، أو إزالة تغريداته المثيرة للجدل، من شأنه أن يخفي معلومات مهمة على الناس.
- أوضح تويتر أن إغلاق حساب أي رئيس لن يسكته عن عرض آرائه، وسيعيق ذلك النقاش مع متابعيه ورؤية ردود أفعالهم تجاه هذا القائد.
- أشار تويتر إلى أنه يمكن للقائد عقد المزيد من المؤتمرات الصحفية، والاستعانة بمواقع تواصل أخرى، معتبرا أن بدائل الرئيس عن المنصة كثيرة.
حرية التعبير
- اعتبرت ذا غارديان أنه لا توجد حجة حقيقية لحرية التعبير لعدم إزالة ترمب من تويتر.
- الصحيفة أضافت أن السبب الأكثر إلحاحا لحظر ترمب، هو أن تويتر جاد بشأن قواعده وأن الرئيس مثله مثل أي شخص آخر عليه تحمل مسؤولية أفعاله.
- ذا غارديان أشارت إلى أن عدم حظر ترمب يشير إلى أنه يمكنك أن تفعل ما تريد إذا كنت قوياً بما فيه الكفاية.
نتائج عكسية
- قد يؤدي حظر ترمب إلى اعتبار نفسه ضحية، ويساعده على الفوز بالانتخابات، حسب ذا غارديان.
- اعتبرت ذا غارديان أن حظر الرئيس قد يضعه في موقف قوي، بعد الاتهامات التي وجهها إلى المنصة بالسعي لإسكات المحافظين.
- اتهم ترمب سابقاً منصة تويتر "بإسكات" المحافظين، ما اعتبره "خطأ هائلا" يتعارض مع "حرية التعبير".
خلفيات
- يتابع الرئيس ترمب على تويتر أكثر من 65 مليون متابع، وتتسم تغريداته بأنها موجهة ومثيرة للجدل.
- انتقد ترمب تويتر في تغريدة سابقة له واعتبره يقف في صف اليسار الديمقراطي المتطرف.
المصدر
الجزيرة مباشر
الغارديان
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