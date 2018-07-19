هل وجهت ملكة بريطانيا رسائل لترمب بالدبابيس؟!
وفي مقال لها على الصحيفة أوضحت هيدلي فريمان أن اختيار الملكة للدبابيس التي ارتدتها خلال زيارة ترمب للمملكة المتحدة كان هدفها التعبير عن موقفها من ترمب.
وأوضحت أن الملكة ارتدت في اليوم الأول لزيارة ترمب دبّوساً كان قد أهداه لها أوباما وزوجته، وفي اليوم التالي، ارتدت دبّوساً قدّمته كندا لها، الدولة التي لا يتفاهم معها ترمب حاليّاً، أمّا في اليوم الثالث فاختارت الملكة إليزابيث ارتداء دبوّسٍ كانت قد ارتدته والدتها في جنازة الملك جورج السادس.
وأشارت إلى أن هذه الرسائل لا تدل على وجود أي نوعٍ من المشاعر الإيجابية تجاه زيارة ترمب.
ورجحّت هذه الرسائل صحة النظرية التي تقول إن الملكة كانت تحاول إبداء موقفها من ترمب للعامّة من خلال دبابيسها لسببين: أولهما أن الملكة ليس مسموحا لها التعبير عن مواقفها السياسية، والثاني هو معرفة الجميع أن الملكة تحرص دائماً على اختيار دبابيسها وفقاً للمناسبة التي تحضرها.