هل لدى الإنسان قدرة على التعلم أثناء النوم؟

غيتي

اكتشف باحثون من سويسرا، أن الإنسان يستطيع التعلم أثناء النوم العميق، إذا قالوا إن البشر قادرون على استيعاب معلومات معقدة مثل الكلمات ومعانيها، أثناء النوم، واستدعائها أثناء اليقظة.

التفاصيل: الباحثون نشروا نتائج دراستهم، اليوم الخميس، في دورية "كارانت بيولوجي" العلمية.

البروفيسور كاتارينا هينكه أستاذة علم النفس بجامعة برن وزميلاها، مارك تسوست وزيمون روخ، قاموا بإسماع أشخاصًا نائمين، كلمات خيالية عبر سماعات، ونسبوا إلى هذه الكلمات معان مختلفة.

الكلمات الخيالية يقصد بها أنه ليس لها معنى ولا استخدام وليست موجودة في أي معجم.

الباحثون استخدموا مع بعض المتطوعين كلمات معبرة عن شيء صغير مثل طائر، واستخدموا كلمات معبرة عن شيء كبير جدًا مع أشخاص آخرين، مثل الفيل. المخ يستطيع تعلم أشياء بشكل ترابطي أثناء النوم وبدون وعي (غيتي) النتائج: تبين للباحثين أن الأشخاص الذين شاركوا في التجربة على سبيل التطوع، استطاعوا في 60% من الحالات، الإجابة عند استيقاظهم على الأسئلة عن معنى الكلمات الخيالية التي سمعوها أثناء النوم.

معلقًا على نتائج الدراسة، وصف رئيس الجمعية الألمانية لأبحاث النوم، بيتر يونغ، الدراسة بأنها رائدة.

يونغ قال إن أصحاب الدراسة برهنوا ولأول مرة على أن المخ يستطيع تعلم أشياء بشكل ترابطي أثناء النوم وبدون وعي.