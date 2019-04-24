الأربعاء 24 أبريل 2019 12:02
هل تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز؟
شكك محللون في قدرة إيران على تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز ردا على فرض واشنطن عقوبات على الدول التي تستورد النفط الإيراني، لكنهم قالوا إن إيران قد تلجأ لوسائل أخرى.
التفاصيل:
- بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، محللون في بنك باركليز قالوا في ورقة بحثية نشرت الإثنين إن مخاطر صعود الأسعار على المدى القصير تعتمد على (أ) رأينا بأن استجابة المملكة العربية السعودية ستكون على الأرجح أقل وأبطأ مقارنةً بأواخر العام الماضي و(ب) المخاطر المتزايدة لإغلاق مضيق هرمز نتيجة لهذا الإجراء.
- قال البنك إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف سياسة الإعفاءات من استيراد النفط الإيراني لم يؤثر على رؤيته للأسعار على المدى الطويل.
- بلغ سعر خام برنت القياسي الدولي 74.17 دولارا بعد ظهر الثلاثاء، مرتفعًا بنسبة 0.2٪ تقريبا، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط عند 65.90 دولارا، مرتفعًا بنسبة 0.6٪ تقريبا.
- محللون في مجموعة أوراسيا قالوا في مذكرة بحثية نشرت يوم الإثنين: "التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز كان رد فعل انعكاسي لا نأخذه بالقيمة الإسمية".
- المحللون قالوا: "لكننا حذرنا منذ فترة طويلة من التهديد الإيراني فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، وخصوصا احتمال أن تقوم طهران بإسقاط البنية التحتية الإلكترونية لصناعة النفط السعودية. وهذا خطر أكبر لأن الرياض تلعب دورا مكملا في تمكين موقف إدارة ترمب الأكثر تشددا".
- محللو مجموعة أوراسيا اعتبروا أن" تعطل إنتاج النفط السعودي يمكن أن يهز الأسواق بشكل منهجي".
خلفيات
- يوم الإثنين أعلنت الإدارة الأمريكية وقف سياسة الإعفاءات من العقوبات على مستوردي نفط إيران عندما يحل أجلها في مايو/أيار المقبل.
- قالت الإدارة إن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماما، مع حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي.
- قال ترمب إن السعودية والإمارات تعهدتا بتعويض أي انخفاض في إمدادات النفط الإيراني للأسواق العالمية بعد إلغاء الإعفاءات.
- ردا على هذا قال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الجنرال علي رضا تنكسيري إن بلاده لن توقف تصدير النفط سواء استمرت الإعفاءات أم لم تستمر.
- تنكسيري هدد بأن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا تم منعها من استخدامه.
- لكن مسؤولا كبيرا بالإدارة الأمريكية صرح لعدد من الصحفيين طالبا عدم ذكر اسمه بأن أي تحرك من إيران لإغلاق مضيق هرمز لن يكون مبررا ولا مقبولا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية