فيروس كورونا
الأحد 5 أبريل 2020 19:52

هل تتعامل مع "كورونا" عن قرب؟ هكذا يمكنك تفادي العدوى

منظمة الصحة العالمية قدمت نصائح عدة للمتعاملين عن قرب مع كورونا
غيتي
قدمت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح عبر صفحتها بموقع فيسبوك، لمن يرعى أو يتعامل مع مريض أو شخص مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، كي يحمي نفسه من العدوى.

وأوصت المنظمة في منشورها جميع أفراد الأسرة بالتأكد من غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام خاصة بعد العطس أو السعال، وأيضًا قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام وقبل وبعد تناول الأكل.

كما يجب غسل اليدين كذلك عندما تكون الأيدي متسخة بشكل واضح، وبعد استخدام المرحاض، وقبل وبعد رعاية المرضى.

وعند السعال أو العطس، يجب تغطية الفم والأنف بالمرفق، أو باستخدام منديل ورقي والتخلص منه على الفور بالطريقة المناسبة.

ونصحت المنظمة بعدم الاقتراب غير الضروري من الشخص المصاب، وتجنب مشاركة الأدوات والأشياء معه، مثل أطباق الطعام والمشروبات والمناشف.

وأشارت المنظمة إلى أهمية وضع الحالة الصحية لجميع الأفراد تحت الملاحظة، والاتصال فورًا بالسلطات الحصية إذا ظهرت أعراض مثل الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا نحو مليون و206 آلاف، وأدى إلى وفاة أكثر من 65 ألفًا، وتسبب الوباء في تعطيل الدراسة والسفر في عدة دول حول العالم، وعزل مئات الملايين في بيوتهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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