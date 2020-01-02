هكذا تفاعل المصريون مع حادثة تحرش جماعي بفتاة في المنصورة
وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو غاضبين من محتواه، بينما أرجع البعض الآخر أسبابه لغياب الخطاب الديني وغياب دور الأمن المجتمعي.
كما أرجع ما يحدث للخطاب الفني والإعلامي الحالي بالتزامن مع أغنية تم نشرها يوم أمس لصانع محتوى مصري "تميم يونس" بعنوان "عشان تبقي تقولي لا" والتي اعتبرها البعض دعوة للتحرش والعنف.
وتفاعل ناشطون مع وسم (#فتاة_المنصورة) ليصبح بين الأكثر تفاعلا في مصر مع وسم #سالمونيلا اسم أغنية صانع المحتوى تميم يونس.
من جانبها، قالت السلطات الأمنية إنها ألقت القبض على 17 شخصا من المشتبه بهم حتى الآن، وأنها تكثف جهودها للتوصل إلى باقي المتهمين. وأضافت أنها تقوم بفحص الفيديو ومراجعة الكاميرات في الشارع وتحديد المشاركين في الجريمة، مع استمرار البحث عن الفتاة.
اللي بيبرروا الفعل الأحمق للهمج اللي تحرشوا ب #فتاة_المنصورة بسبب ملابسها لا فاهمين دين و لا دنيا، لو انت متدين للدرجة دي فالتصرف الديني انك تغض بصرك فقط— Amir Teima (@AmirTeima) January 2, 2020
دول شوية بهائم هائجة و اللي بيبرر فعلتهم زيهم، مفيش دين و لا أخلاق و لا إنسانية بتقول ان قطيع حيوانات يهاجم بنت تحت اي مبرر
فيديو التحرش الجماعي في المنصورة..مزعج جداً ويكشف أن مصر الأصيلة خارج الخدمة!#تحرش_المنصورة— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 1, 2020
فيديو التحرش ببنت المنصورة حاجه تحزن القلب كلاب سعرانه بتنهش فى جسد البنت .اتفووو على كل واحد لمسها تتردلك فى اهلك ياذئب— بنت سلطح بابا (@imyy38) January 1, 2020
مديرية أمن الدقهلية /الوطن :— احمدصالحAhmd Salh (@iAHMEDsalleh) January 1, 2020
تم فحص فيديو التحرش الجماعي بفتاة في أحد شوارع المنصورة ويتم مراجعة الكاميرات في الشارع و تحديد المشاركين في الجريمة
مع استمرار البحث عن الفتاة لاستجوابها و سيتم ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة
فيديو التحرش الجماعي لفتاة المنصورة بيعكس حالنا وصل لإيه من الانحطاط مهما ادعينا الحضارة ،،زي ما قال نزار قباني لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية.. للمرة المليون نداء لشيوخ ودعاة الأمة عودوا إلى أماكنكم ولا تتركوا الشباب فريسة لأفلام السبكي ومهرجانات الدعارة.— فــــــــاamt 📖 (@f_abdullah12) January 1, 2020
انبهار الناس بأغنية تميم يونس مع إنكارهم الشديد لفيديو التحرش شئ مريب جدا!!— 🌻غيداء🌴 (@Ghaidaayehia) January 1, 2020
الأغنية أصلا كلماتها لو حد فكر فيها لثانيه واحده هيلاقيها بتدعوا للبلطجة وبتعتبر تهديد وابتزاز أي بنت شئ عادي ولا تختلف تماما عن فيديو التحرش. هو ايه اللي حصل في الدنيا 😕
فيه أفعال مينفعش أبدا تُبرر. التبرير الوحيد ليها هو عقوبة القائم عليها. من ضمن الأفعال دى اللى حصل ل #فتاة_المنصورة— Kholoud Amer (@KholoudAmer7) January 2, 2020
أولا ربنا لما أمرك بغض البصر مأمركش تغض بصرك عن فتاة لابسة عباية أو نقاب بساذجتك دى يعنى. أكيد أمرك تغض بصرك عن لبس مستفز للعين يعنى!
ثانياً بقى واللى لازم..
في كل الجرائم هناك جاني ومجني عليه، مجرم وضحية، إلا عندما يتعلق الموضوع بالمرأة تصبح هي المجرمة والضحية و الجاني والمجني عليه في آن واحد👎#فتاة_المنصورة— مَريم (@mariam_s75) January 2, 2020