هكذا تفاعل العالم مع تفجيرات سريلانكا في عيد القيامة

أودت تفجيرات وقعت في ثلاث كنائس وأربعة فنادق بسريلانكا في عيد القيامة، الأحد، بحياة 207 شخصا وإصابة 450، بعد هدوء في الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وأبدى زعماء دول وسياسيون ورجال دين صدمتهم وإدانتهم للهجمات، وفيما يلي بعض من ردود الأفعال:

الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قال تغريدة "تعازينا القلبية من شعب الولايات المتحدة إلى الشعب السريلانكي بعد التفجيرات الإرهابية المروعة على الكنائس والفنادق... نحن مستعدون لتقديم المساعدة".

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2019

الفاتيكان

البابا فرنسيس قال لعشرات الآلاف الذين كانوا يستمعون لعظة عيد القيامة في ساحة القديس بطرس: "علمت بالحزن والألم بأنباء الهجمات الخطيرة التي تسببت اليوم بالتحديد، في عيد القيامة، في حزن وألم في الكنائس وأماكن أخرى تجمع فيها الناس في سريلانكا.

"أود إبداء تعاطفي مع الجالية المسيحية التي تعرضت لهجوم أثناء تجمعها للصلاة وكل ضحايا مثل هذا العنف".

الأزهر الشريف

أحمد الطيب شيخ الأزهر قال في بيان "لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم. هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان، أدعو لذوي الضحايا بالصبر وللمصابين بالشفاء".

فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر الشريف تعليقًا على أحداث #سيريلانكا الإرهابية: لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم، هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان، أدعو لذوي الضحايا بالصبر وللمصابين بالشفاء. — الأزهر الشريف (@AlAzhar) April 21, 2019

المؤتمر اليهودي العالمي

رونالد س. لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي قال في بيان "يهود العالم، في الواقع كل الشعوب المتحضرة، ينددون بهذه الاعتداء الشنيع ويطالبون بعدم التسامح مع من يستغلون الإرهاب لتحقيق أهدافهم.

هذا الهجوم الوحشي على مصلين آمنين في أحد أقدس الأيام في الرزنامة المسيحية بمثابة تذكرة مؤلمة بأن الحرب على الإرهاب يجب أن تكون على رأس جدول الأعمال الدولي ويجب متابعتها بلا هوادة.

نيوزيلندا

جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا قالت في بيان مكتوب "تدين نيوزيلندا كل الأعمال الإرهابية وعزمنا لم يزدد إلا قوة بسبب الهجوم الذي وقع على أراضينا في 15 مارس. مشاهدة هجوم في سريلانكا لدى وجود الناس في كنائس وفنادق أمر صادم".

جاسيندا أضافت "ترفض نيوزيلندا كل أشكال التطرف وتدافع عن حرية الأديان والحق في العبادة بأمان. يتعين علينا بشكل جمعي أن تكون لدينا إرادة وحلول لإنهاء مثل هذا العنف".

ألمانيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت في رسالة تعزية للرئيس السريلانكي "أمر صادم أن يتعرض الناس الذين تجمعوا للاحتفال بعيد القيامة لهذه الهجمات الوحشية المتعمدة".

بريطانيا

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية قالت على تويتر "أعمال العنف ضد الكنائس والفنادق في سريلانكا مروعة بحق. وتعاطفي العميق مع كل من تضرروا خلال تلك المحنة العصيبة. يجب أن نقف معا لضمان ألا يمارس أحد شعائر دينه وهو خائف".

إسبانيا

بيدرو سانتشيث رئيس وزراء إسبانيا قال على تويتر "الإرهاب والهمجية لن يتمكنا أبدا من هزيمتنا".

المفوضية الأوربية

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوربية كتب على تويتر "تلقيت نبأ التفجيرات في سريلانكا بفزع وحزن بعد أن أزهقت أرواح الكثير من الناس. أقدم خالص التعازي لأسر الضحايا الذين تجمعوا للتعبد في سلام أو لزيارة تلك الدولة الجميلة. نحن على استعداد لتقديم الدعم".

تركيا

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي قال في تغريدة "أدين بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية في سريلانكا في عيد القيامة. هذا هجوم على الإنسانية بأسرها".

أدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في سريلانكا بالتزامن مع عيد الفصح.

هذه الاعتداءات استهدفت الإنسانية بأسرها.

باسمي وبالنيابة عن شعبي أقدم التعازي للشعب السريلانكي في ضحايا الاعتداءات، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) April 21, 2019

الخارجية التركية وصفت في بيان تلك الهجمات بالدنيئة والمستفزة التي تظهر الوجه القبيح للإرهاب، مقدمة التعازي لسيرلانكا.

أكدت الخارجية أن تلك التفجيرات لا تختلف عن العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في المسجدين بنيوزيلندا، منتصف مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم.

إيران

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قال على تويتر "شعرت بحزن عميق من الهجمات الإرهابية على المصلين في سريلانكا خلال عيد القيامة. تعازينا لحكومة وشعب سريلانكا. مشاعرنا وصلواتنا مع الضحايا وأسرهم. الإرهاب خطر عالمي لا دين له وتجب إدانته ومكافحته على مستوى العالم".

Terribly saddened by terrorist attacks on Sri Lankan worshippers during Easter. Condolences to friendly govt & people of Sri Lanka. Our thoughts & prayers with the victims & their families

Terrorism is a global menace with no religion: it must be condemned & confronted globally. — Javad Zarif (@JZarif) April 21, 2019

قطر

أعربت قطر في بيان للخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات للتفجيرات ذاتها، معبرة عن صدمتها من هذه الجريمة الشنيعة والمروعة، مؤكدة رفضها التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في بيان على فيسبوك "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة سريلانكا والتي لا تستهدف دولة بعينها وإنما تستهدف الإنسانية كلها. وعلينا جميعاً – كلٍ في مكانه - أن نقف اليوم أمام مسؤوليتنا التاريخية تجاه هذه الأعمال المتجردة من كل معاني الإنسانية".

بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأحد، سلسلة التفجيرات، مؤكدة أن "هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها.

الكويت

بعث أمیر الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعزية إلى رئیس سريلانكا، مایتریبالا سیریسینا، مؤكدة استنكار بلاده لهذه الأعمال الإجرامیة والتي تتنافى مع كافة الشرائع والقیم الإنسانیة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

السعودية

السعودية أدانت في بيان للخارجية، سلسلة التفجيرات التي وقعت في سريلانكا، مؤكدة "ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب".

لبنان

أدان الرئيس ميشال عون التفجيرات ذاتها، مشددا على أن "الحاجة ملحة لجهد دولي موحد لمواجهة الإرهاب واستئصاله".

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، تضامنه مع "سريلانكا وشعبها في وجه الإرهاب الأعمى الذي ضرب كنائسها يوم الفصح".

كل التضامن مع #سريلانكا وشعبها في وجه #الاٍرهاب الأعمى الذي ضرب كنائسها يوم الفصح. ندعو بالرحمة للضحايا الأبرياء والشفاء العاجل للجرحى. — Saad Hariri (@saadhariri) April 21, 2019

رابطة العالم الإسلامي

قالت منظمة رابطة العالم الإسلامي عن التفجيرات إن هذه الأعمال الوحشية تعكس بألم شديد مستوى الشر الذي تحمله الأفكار الإرهابية التي تهدد الجميع بدون استثناء".

المنظمة قالت في بيان، إن تلك الأعمال "كما سبق أن أكدت الرابطة لادين لها ولا مكان ولا زمان؛ فبالأمس القريب كانت الفاجعة على مساجد آمنة مسالمة في نيوزيلندا واليوم على كنائس آمنة ومسالمة في سريلانكا".

فرنسا

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" "الأعمال الشنيعة" و"الهجمات الإرهابية" في سريلانكا.

ماكرون كتب على تويتر "حزن عميق بعد الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق في سريلانكا، ندين بشدة هذه الأعمال الشنيعة. تضامننا مع الشعب السريلانكي وأفكارنا مع جميع أقارب الضحايا في يوم عيد الفصح".

We are deeply saddened by the terrorist attacks against churches and hotels in Sri Lanka. We firmly condemn these odious acts. We stand by the people of Sri Lanka and our thoughts go out to the loved ones of the victims on this Easter Sunday. https://t.co/NytqQP9aE7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2019

إيطاليا

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إنه "يصلي مع وحكومته وكل الإيطاليين من أجل الأبرياء الذين سقطوا في هذه المجزرة التي ارتكبها إرهابيون في سريلانكا".

روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتوقع أن "يعاقب" المسؤولون عن "جريمة بهذه الوحشية والكراهية ارتكبت في أوج احتفالات بعيد الفصح، بما يستحقونه" وإنه "يؤكد مجددا أن روسيا كانت وستبقى شريكا موثوقا لسريلانكا لمكافحة تهديد الإرهاب الدولي".

الهند

وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاعتداءات بأنها "وحشية لا مكان لها في منطقتنا" وأكد "تضامن الهند مع شعب سريلانكا".

باكستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه "يدين بشدة الهجوم الإرهابي الرهيب في سريلانكا في أحد الفصح، الذي تسبب بخسارة ارواح ثمينة ومئات الجرحى"، وأكد "التضامن الكامل" لبلاده مع الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

أستراليا

أكد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أن "قلبنا مع هؤلاء المسيحيين وكل الأبرياء الآخرين الذين قتلوا اليوم في هذا الهجوم الشنيع".

فلسطين

أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الهجمات "الإجرامية والإرهابية"، وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا. وقال إن "الإرهاب ينتشر انتشار الوباء في العالم، داعيا دول العالم للتعاون مع بعضها لاجتثاثه من جذوره، وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية".

أعربت كنائس الأراضي المقدسة عن تضامنها مع سريلانكا. وأفاد بيان صادر في القدس المحتلة "نعبر عن تضامننا مع سريلانكا وجميع سكانها بمختلف مشاربهم الدينية والعرقية ونصلي من أجل أرواح الضحايا نطلب الشفاء العاجل للمصابين، ونطلب من الله أن يلهم الإرهابيين كي يتوبوا عن القتل والترهيب".

كينيا

ذكر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بالاعتداءات التي ضربت بلاده وأكد لكولومبو "دعمه الكامل للعمل معا في مكافحة الإرهاب".

خلفيات: