الجزائر
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 23:27

هكذا تفاعل الجزائريون مع أول خطاب لرئيس الأركان الجديد

رئيس أركان الجيش الجزائري بالإنابة اللواء سعيد شنقريحة
وكالة الأنباء الجزائرية
تفاعل جزائريون على مواقع التواصل مع كلمة رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، أمس الثلاثاء، حيث تحدث عن مواجهة الجيش لمؤامرة كانت تستهدف ضرب استقرار الجزائر.

وانتقد ناشطون حديث شنقريحة في السياسة، وهو ما اعتبره بعضهم "خطأ فادحا" وعدم احترام للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون.

بينما أشاد آخرون بكلمة شنقريحة، ودور الجيش في مواجهة من يحاول المساس بسيادة الجزائر.

يذكر أن شنقريحة تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش خلفا للراحل قايد صالح، الذي توفي في الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول.

 

 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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الجزائر
الجيش
سياسة

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