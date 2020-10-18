مصر
الأحد 18 أكتوبر 2020 14:22

"هشوفك تاني وألا لا".. رسالة مؤثرة من نجل أبو الفتوح في ذكرى ميلاده (فيديو)

بعث أحمد أبو الفتوح نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح السياسي والمعارض والمرشح الرئاسي المصري السابق برسالة مؤثرة إلى والده المسجون حاليا في ذكرى ميلاده

وقال أحمد في رسالته عبر صفحته على موقع فيسبوك "لما بسألك "انت كويس!؟" وتطمني، بحاول أصدق، بحاول أضحك على نفسي، إنك كويس وصحتك كويسة".

وتابع "لكن الحقيقة عكس كده، الحقيقة أنك بتنهي عقدك السابع وحيد بين جدران زنزانة غير آدمية، محروم من أغلب حقوقك اللي بيكفلها لك القانون".

وأردف "الحقيقة إن ظروف حبسك غير آدمية وقاسية جدا لمن في عمرك. الحقيقة انك قربت من 3 سنين في حبس انفرادي دون تحقيقات من النيابة دون حتى دليل واحد فقط على أي اتهام".

ومضى قائلًا "الحقيقة إن سجّانك مش باقي على حياتك، بل بيتعمد قتلك بالبطئ بسجنك. الحقيقة أني مش عارف هشوفك تاني ولا لأ؟".

واختتم "الحقيقة إن كان نفسي يكون عندي إجابة لسؤال ابني المتكرر واللي منقطعش منذ غيابك جدو هيرجع متى؟ بضحك عليه وعلى نفسي بكلمات نصبر بيها بعض علشان نعيش".

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع رسالة أحمد لوالده وكانت هذه بعض تغريداتهم على موقع تويتر.

كان أحمد قد ذكر سابقا أن والده "تعرض لأزمات قلبية كادت تفقده حياته".

وعادة ما تطالب أسرة أبو الفتوح إجراء الكشف وعمل فحوصات طبية وهو ما ترفضه السلطات المصرية وفق قولها، معتبرة ذلك "قتلا بطئيا".

وكشفت أسرة أبو الفتوح في بيان سابق تعرضه لذبحة صدرية "مرت بسلام.. كونه طبيبًا أسعف نفسه".

وأضافت الأسرة أن أبو الفتوح "يعاني إهمالاً في الرعاية الطبية".

يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح محتجز في أحد سجون القاهرة، منذ منتصف فبراير/ شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

واعتُقل أبو الفتوح، بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع "الجزيرة مباشر" ، انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل إعادة انتخابه، في مارس/آذار 2018، لفترة رئاسية ثانية.

ويعد أبو الفتوح أحد أبرز السياسيين في مصر، وأوقف أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين قبل أن ينفصل عنها ويخوض انتخابات الرئاسة المصرية مستقلا عام 2012.

المصدر
الجزيرة مباشر
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