"هرولة إماراتية للتطبيع".. نتنياهو لـ "سكاي نيوز عربية": سنغير وجه المنطقة (فيديو)

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم وامتعاضهم من لقاء، أجرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتبروا ذلك " سقوطا أخلاقيا".

وبعد أيام قليلة على الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، قامت أبو ظبي باستضافة نتنياهو، للحديث عن الاتفاق من خلال قناة سكاي نيوز المملوكة لها.

وقالت سكاي نيوز عربية، عن اللقاء بأنه أول لقاء تلفزيوني لنتنياهو منذ إعلان (معاهدة السلام مع الإمارات) في وقت كانت التقارير تتحدث عن لقاءات سرية تجري وزيارات تجري بين الجانبين منذ فترة طويلة.

كانت القناة الإماراتية، أجرت مقابلة مع نتنياهو ، تحدث فيها عن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بين الإمارات وإسرائيل بتطبيع العلاقات وتوقيع اتفاق سلام.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز عربية: "ننتظر لزيارة مواطني الإمارات إلى المسجد الأقصى. سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة فيه" pic.twitter.com/iFFCvE5tmx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 17, 2020

وقال نتنياهو خلال المقابلة، إن الاتفاقية " تجمع الإمارات بإسرائيل وهما من أكثر المجتمعات تقدماً في العالم، ويساعدان بعضهما بعضاً، لتحقيق أشياء لا محدودة لهما ولدول المنطقة والعالم".

وأضاف نتنياهو في معرض حديثه إن "تعليق" مخطط الضم بالضفة الغربية المحتلة، كان مطلبا أمريكيا "في الوقت الحالي ونحن وافقنا" في وقت زعمت الإمارات إنها "نجحت في وقف مخطط الضم بفضل اتفاقها مع إسرائيل".

بكل سقوط وعمالة تستضيف قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليفضحهم عبر شاشتهم ويكذب ادعاءهم بأنّ اتفاق العار بينهم وبين "إسرائيل" جاء من أجل وقف عميلة الضم، ليقول بأن الإدارة الأمريكية طلبت التعليق ووافقنا. — ميس القناوي (@MaisAlQinawie) August 17, 2020

وأشار إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى "تعاون بين الإمارات وإسرائيل في عدة مجالات وأن المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى "الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة".

وقال نتنياهو إن الإسرائيليين يتطلعون إلى زيارة الإمارات لأجل السياحة، موضحا أن إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح الإماراتيين، الذين سيكون بإمكانهم زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه".

في الوقت الذي لا يحصل فيه الفلسطيني على تصريح دخول لممارسة الشعائر الدينية والصلاة فيالمسجد الأقصى،نتنياهو يصّرح خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية التي تبث من أبو ظبي،أنه سيهتم بتنظيم ترتيبات لمواطني الإمارات والمسلمين للصلاة في الأقصى https://t.co/u130Ns6pFd — sami abed alhamid سامي عبد الحميد (@samiaah10) August 17, 2020

وأضاف أن التطبيع مع الإمارات "لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن الكثيرين في المنطقة العربية كانوا يعتبرون إسرائيل دولة عدوة، لكنهم باتوا ينظرون إليها "حليفا وشريكا في السلام" بحسب ما قال.

قلت خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية:



"الاتفاقية العظيمة مع الإمارات ستغير وجه المنطقة. دول عربية أخرى ستنضم إلى دائرة السلام معنا". pic.twitter.com/0CSP2IMvlx — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 17, 2020

الهرولة نحو إسرائيل

وعلق مغردون بقولهم إن "ظهور المجرم نتنياهو على قناة سكاي نيوز الإمارتية سقوط أخلاقي، وقيمي، يبين هرولة إماراتية لتدجين الإماراتيين نحو التطبيع، فيكون "الإسرائيلي" مستساغاً بين العرب".

وقال آخرون" بكل سقوط وعمالة تستضيف سكاي نيوز نتنياهو ليفضحهم على شاشتهم ويكذب ادعاءهم بأنّ اتفاق العار بينهم وبين "إسرائيل" جاء من أجل وقف عميلة الضم، ليقول بأن الإدارة الأمريكية طلبت التعليق ووافقنا".

بعد ظهور نتنياهو على قناة سكاي نيوز عبرية من المتوقّع أنْ يسود السلام المنقطع النظير في المنطقة بين الاحتلال الصهيوني و بين الدول العربية مباشرة بعد انتهاء اللقاء وسيتوقّف قنص الفلسطينيين بذريعة الدهس والطعن و ستدمّر كل المستوطنات الصهيونية وسينتقل الكيان إلى أبوظبي للعيش هناك😎 — Fatima Oudina (@FatimaOudina) August 17, 2020

وكتب رامي عبده" نتنياهو على سكاي نيوز عربية، رئيس الموساد يطير على عجل للإمارات، كوشنر يحشد من أجل مواقف داعمة من دول عربية أخرى، وسائل إعلامية عبرية تبث مباشر من مدن إماراتية، تحشيد إعلامي ورجال دين ومغردين دعماً للإعلان! كالذي أصابه مس شيطاني ويريد أن يشفى منه بالضرب على رأسه على عجل!.

وكتب هاني" غير متفاجئ من استضافة قناة سكاي نيوز لنتنياهو، فهل الذباب يعطي عسلاً، هذه نتيجة طبيعية للهدف الذي أُنشئت من أجله هذه القنوات التي لم تدخر جهداً في إثبات مدى انسلاخها عن قضايا وهموم الشعوب وأنها أكثر ارتباطاً والتصاقاً بعدو الأمة والذي من المفترض أنه عدوها.

غير متفاجئ من استضافة قناة سكاي نيوز عربية نتنياهو، فهل الذباب يعطي عسلاً، هذه نتيجة طبيعية للهدف الذي أُنشئت من أجله هذه القنوات التي لم تدخر جهداً في إثبات مدى انسلاخها عن قضايا وهموم الشعوب وأنها أكثر ارتباطاً والتصاقاً بعدو الأمة والذي من المفترض أنه عدوها.#اتفاق_العار — Hanimughari (@Hanimughari) August 17, 2020

أمّا ميس القناوي، فقد قالت" بكل سقوط وعمالة تستضيف قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليفضحهم عبر شاشتهم ويكذب ادعاءهم بأنّ اتفاق العار بينهم وبين "إسرائيل" جاء من أجل وقف عميلة الضم، ليقول بأن الإدارة الأمريكية طلبت التعليق ووافقنا.

وكتب حساب باسم سامي عبد الحميد" في الوقت الذي لا يحصل فيه الفلسطيني على تصريح دخول لممارسة الشعائر الدينية والصلاة بالمسجد الأقصى،نتنياهو يصّرح خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية التي تبث من أبو ظبي،أنه سيهتم بتنظيم ترتيبات لمواطني الإمارات والمسلمين للصلاة في الأقصى".

نتنياهو على سكاي نيوز عربية، رئيس الموساد يطير على عجل للإمارات، كوشنير يحشد من أجل مواقف داعمة من دول عربية أخرى، وسائل إعلامية عبرية تبث مباشر من مدن إماراتية، تحشيد إعلامي ورجال دين ومغردين دعماً للإعلان! كالذي أصابه مس شيطاني ويريد أن يشفى منه بالضرب على رأسه على عجل! — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 17, 2020

وكتبت فاطمة، بسخرية" بعد ظهور نتنياهو على قناة سكاي نيوز عبرية من المتوقّع أنْ يسود السلام المنقطع النظير في المنطقة بين الاحتلال الصهيوني وبين الدول العربية مباشرة بعد انتهاء اللقاء وسيتوقّف قنص الفلسطينيين بذريعة الدهس والطعن و ستدمّر كل المستوطنات الصهيونية وسينتقل الكيان إلى أبوظبي للعيش هناك".