مصر
الاثنين 21 سبتمبر 2020 11:44

هروب مدرعة الشرطة أمام المتظاهرين في مصر (فيديو)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهروب إحدى مدرعات الشرطة المصرية أمام المتظاهرين في منطقة البساتين بالقاهرة أمس الأحد.

وتظهر مقاطع الفيديو مواطنين كانوا يتظاهرون ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يقومون بإلقاء الحجارة تجاه المدرعة التي استدارت للخلف وفرت هاربة أمام العشرات من الشباب الذين تعقبوها .

كانت مظاهرات عدة قد خرجت في مدن ومناطق مصرية أمس الأحد تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الاستنفار الأمني والتشديد من قبل قوات الأمن المصرية.

 
اشتاكات في البساتين بين الداخلية و الثوار

اشتباكات في البساتين بين الثوار و الداخلية

Posted by ‎محمد علي‎ on Sunday, 20 September 2020

ومن المناطق التي شهدتها هذه المظاهرات القاهرة وأحياء بالإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.

وشهدت المعمورة في محافظة الاسكندرية مظاهرات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الإجراءات الأمنية والاستنفار من قبل قوات الأمن.

وفي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون لمظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي حي البساتين وسط العاصمة المصرية القاهرة خرجت مظاهراة  تطالب برحيل السيسي وهتف المتظاهرون شعارات ضده وتطالبه بالرحيل.

وفي قرية الكداية بمحافظة الجيزة فض الأمن المصري مظاهرة تطالب برحيل السيسي وهاجم الأمن القرية وأطلق الأعيرة النارية والغاز لتفريق المتظاهرين.

وأظهرت مقاطع مصورة إقدام المتظاهرين على تحطيم إحدى سيارات الشرطة وسط تشجيع من الأهالي الحاضرين بالرغم من تصدي الشرطة لهم، وذلك وسط هتافات تدعو السيسي الى الرحيل وترفض بقاءه في سدة الحكم.

وحطم متظاهرون من أهالي قرية الكداية سيارتين لقوات الشرطة المصرية في إطار المظاهرات التي انطلقت، اليوم السبت، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهتف عشرات المتظاهرين بهتافات ضد نظام السيسي، بعد دعوات للخروج في مظاهرات اليوم دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي.

كما شهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، استنفارًا أمنيًا واسعًا.

اعتقالات

واستبقت أجهزة الأمن الاحتجاجات بشن حملة اعتقالات شملت رموزا سياسية، بينها المفكر السياسي اليساري أمين المهدي، وعدد من النشطاء، لا سيما في مدينة السويس شرقي البلاد.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.

وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من الناس يقبعون في السجون المصرية بتهم لا أساس لها تتعلق بما تسميه السلطات المصرية الإرهاب.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
مظاهرات
الشرطة
السيسي

اقرأ أيضا

Thumbnail
النفيسي: الكويت لا زالت تحتفظ بالروح المؤيدة للرأي السديد (فيديو)
Thumbnail
مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وبنك لئومي الإسرائيلي
Thumbnail
انتفاضة الأطراف!
Thumbnail
ترمب يستهزئ بعضو الكونغرس إلهان عمر (فيديو)
Thumbnail
بعد عدائه للمسلمين.. نجل نتنياهو يحرض على الفلسطينيين بـ"العربية"

الأكثر قراءة

  1. ترمب يعلن عن موعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية
  2. برقم قياسي جديد.. أمريكا أكبر منتج للنفط في العالم
  3. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]
  4. تعويضات جديدة على السودان في قضية تفجير سفارتين أمريكيتين
  5. آلاف المتابعين وإعجاب رئيس أمريكي.. تركيا تسمح للقطة "جلي" بالبقاء في آيا صوفيا (فيديو)