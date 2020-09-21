هروب مدرعة الشرطة أمام المتظاهرين في مصر (فيديو)
وتظهر مقاطع الفيديو مواطنين كانوا يتظاهرون ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يقومون بإلقاء الحجارة تجاه المدرعة التي استدارت للخلف وفرت هاربة أمام العشرات من الشباب الذين تعقبوها .
الأمور تتصاعد في #مصر.. إشتباكات ليلية في الكثير من المناطق.. شاهد قبل قليل هروب مدرعة لداخلية #السيسي من أمام الشباب#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/1fbNP9vm8T— الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) September 21, 2020
كانت مظاهرات عدة قد خرجت في مدن ومناطق مصرية أمس الأحد تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الاستنفار الأمني والتشديد من قبل قوات الأمن المصرية.
اشتاكات في البساتين بين الداخلية و الثوار
اشتباكات في البساتين بين الثوار و الداخليةPosted by محمد علي on Sunday, 20 September 2020
ومن المناطق التي شهدتها هذه المظاهرات القاهرة وأحياء بالإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.
وشهدت المعمورة في محافظة الاسكندرية مظاهرات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الإجراءات الأمنية والاستنفار من قبل قوات الأمن.
مظاهرات في اسكندرية منطقة الاصلاح - المعمورة pic.twitter.com/sj78L4SJzc— Amr Elqazaz (@amrsalama) September 20, 2020
وفي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون لمظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي حي البساتين وسط العاصمة المصرية القاهرة خرجت مظاهراة تطالب برحيل السيسي وهتف المتظاهرون شعارات ضده وتطالبه بالرحيل.
البساتين الآن : ارحل يا سيسي— معتز مطر (@moatazmatar) September 20, 2020
تحية للبساتين و أهالى البساتين .. الله غالب #يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/nQQcYqNPqK
وفي قرية الكداية بمحافظة الجيزة فض الأمن المصري مظاهرة تطالب برحيل السيسي وهاجم الأمن القرية وأطلق الأعيرة النارية والغاز لتفريق المتظاهرين.
وأظهرت مقاطع مصورة إقدام المتظاهرين على تحطيم إحدى سيارات الشرطة وسط تشجيع من الأهالي الحاضرين بالرغم من تصدي الشرطة لهم، وذلك وسط هتافات تدعو السيسي الى الرحيل وترفض بقاءه في سدة الحكم.
وحطم متظاهرون من أهالي قرية الكداية سيارتين لقوات الشرطة المصرية في إطار المظاهرات التي انطلقت، اليوم السبت، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وهتف عشرات المتظاهرين بهتافات ضد نظام السيسي، بعد دعوات للخروج في مظاهرات اليوم دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي.
كما شهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، استنفارًا أمنيًا واسعًا.
اعتقالات
واستبقت أجهزة الأمن الاحتجاجات بشن حملة اعتقالات شملت رموزا سياسية، بينها المفكر السياسي اليساري أمين المهدي، وعدد من النشطاء، لا سيما في مدينة السويس شرقي البلاد.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.
وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من الناس يقبعون في السجون المصرية بتهم لا أساس لها تتعلق بما تسميه السلطات المصرية الإرهاب.