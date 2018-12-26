هذه قصة آخر كوب شاي في حياة خاشقجي!

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول مخابراتي غربي (لم تسمه) قوله إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي وافق بنبرة عصبية على عرض قدمه له فريق الاغتيال لاحتساء الشاي قبيل مقتله.

تصريحات مسؤول مخابراتي غربي: عندما وصل خاشقجي إلى القنصلية السعودية بإسطنبول سأله أحد أعضاء الفريق عما إذا كان يرغب في تناول الشاي.

خاشقجي وافق بعصبية على عرض لتناول كوب من الشاي داخل القنصلية السعودية من الفريق الذي قام بقتله.

صوت خاشقجي كانت تشوبه نبرة عصبية عندما وافق على تناول الشاي، كشفت عن شعوره بعدم الارتياح.

واقعة الشاي حدثت قبل لحظات من تخدير خاشقجي ومن ثَم قتله، وتمزيق جثته. جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثارت ردود فعل غاضبة (رويترز) خلفية: جريمة قتل خاشقجي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة وكاتب المقالات بصحيفة واشنطن بوست، داخل القنصلية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ أثارت غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي، داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة، وألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.

وسائل إعلام أمريكية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ابن سلمان من أمر بقتل خاشقجي، وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع نفس النتيجة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي برأ ابن سلمان أكثر من مرة، عارض فرض عقوبات على السعودية وتعهد بعلاقات "راسخة" معها، بينما تطالب مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية بتحقيق دولي في قضية خاشقجي.

القضاء التركي، أصدر في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.