البحرين
الأحد 16 أغسطس 2020 23:14

"هذا بلد مسلم ليس كافرًا".. فيديو لامرأة بحرينية تكسر تماثيل هندوسية يثير الجدل

سيدة بحرينية تحطم تماثيل هندوسية تثير جدلًا على مواقع التواصل
سيدة بحرينية تحطم تماثيل هندوسية تثير جدلًا على مواقع التواصل
مواقع التواصل
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل في البحرين مقطع فيديو لسيدة بحرينية تحطّم عددًا من التماثيل الهندوسية داخل أحد المجمعات التجارية، ما أثار عددًا من ردود الفعل.

وقال وزير الخارجية السابق ومستشار الملك للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد، إن " تكسير الرموز الدينية ليس من طبع أهل البحرين، وهي جريمة تنم عن كراهية دخيلة ومرفوضة؛ فهنا تعاقبت وتعايشت كل الأديان والطوائف والشعوب، ومن نفذها (تحطيم التماثيل الهندوسية) غريبٌ ليس منا".

وكانت السيدة البحرينية قد حطمت عددًا من التماثيل الهندوسية وهي تسأل البائع: هذا بلد مسلم ليس كافرًا، كيف تبيعون فيه هذه التماثيل؟

وعلّق حساب وزارة الداخلية في البحرين "تعقيبًا على مقطع مصور متداول، شرطة العاصمة تستدعي امرأة (54 عامًا) إثر قيامها عمدًا بإتلاف بعض محتويات محل تجاري، وتكسير مجسمات تخص إحدى الديانات".

واعتبر معلقون على المقطع أن "الهندوسية ليست دينًا، الأديان هي الإسلام، والنصرانية واليهودية؛ لأنها نزلت من عند الله، وبها بُعث الأنبياء مرسلين ومبشرين. لكنّها حُرِّفت بعد موت الأنبياء، وبقي الإسلام الدين الصحيح"، وتمنوا عدم معاقبة السيدة التي ظهرت بالفيديو.

وتعاطف بعضهم مع السيدة مع التأكيد على عدم أحقيتها في تحطيم هذه التماثيل، وأن الأمر يرجع إلى السلطات المختصة لتنفيذ مثل هذه الأمور.

في حين، هاجمها آخرون قائلين إنها لم تلتزم بالملابس الإسلامية، فما الذي يدعوها إلى إلزام غيرها باتباع التقاليد الإسلامية قبل أن تتمسك بها أولًا؟

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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