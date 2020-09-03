الإسلاموفوبيا
الخميس 3 سبتمبر 2020 16:57

"هذا المكان ليس للمسلمين".. بريطاني يهاجم امرأة محجبة في لندن (فيديو)

اعتدى مُسِنٌّ بريطاني لفظياً على امرأة مسلمة محجبة، وسط مواقف للحافلات بالعاصمة البريطانية لندن وصرخ في وجهها"هذا المكان ليس للمسلمين".

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون قيام العجوز البريطاني بالتهجم على المرأة لفظيًّا، حيث صرخ في وجهها، قائلًا "عودي إلى السعودية.. هذا المكان ليس للمسلمين".
وطلبت المرأة من الرجل الابتعاد، مما أثار غضبه واستمر في مهاجمتها لفظيًّا قبل أن يتدخل سائقو الحافلات، ويطلبوا منه الابتعاد عنه المرأة وابنتها التي أخذت في البكاء.

وتم تصوير الرجل المسن الذي لم يكشف عن اسمه من قبل الضحية وهو يطلق صراخا معاديا للإسلام بعد أن رآها مرتدية الحجاب في محطة للحافلات في بيكسليهيث ، جنوب شرق لندن.
وعندما حاولت المرأة تجاهله، التفت نحو البنت الصغيرة وقال لها صارخا "والدتك ملفوفة مثل الديك الرومي".
ويظهر مقطع الفيديو عددا من سائقي الحافلات وهم يتحدثون مع العجوز الغاضب، في حين هو آخذ في الصراخ والغضب.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام
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