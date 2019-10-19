السبت 19 أكتوبر 2019 18:24
هدوء في شمال سوريا وأردوغان: "نبع السلام" ستستمر إذا لم ينجح الاتفاق
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن بلاده ستستمر في "سحق رؤوس الإرهابيين" شمال شرقي سوريا، في حال عدم نجاح الاتفاق الأخير مع الجانب الأمريكي.
جاء ذلك في كلمة خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع بولاية قيصري وسط تركيا، السبت، حيث تطرق إلى عملية نبع السلام، والاتفاق الأخير بشأن تعليقها خمسة أيام.
أبرز تصريحات أردوغان:
- تركيا لم تحد عن الشروط التي وضعتها منذ البداية.
- تركيا تعرضت مع الأسف لشتى أنواع التصرفات البشعة خلال الأيام التسعة الأخيرة وقد اكتشفنا حقيقة الأطراف بسبب سقوط الأقنعة التي كانت على الوجوه.
- في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة التي حددناها.
- إذا لم ينجح الاتفاق مع الأمريكيين سنواصل من حيث توقفنا عند انتهاء الـ120 ساعة ونستمر في سحق رؤوس الإرهابيين.
- قوات النظام المحمية من روسيا تتواجد في جزء من منطقة عملياتنا وستناول هذه المسألة مع بوتين. علينا إيجاد حل.
- في حال تم التوصل لحل مع روسيا كان بها، وإلا فإننا سنواصل تنفيذ خططنا.
الاتفاق صامد
تشهد جبهات القتال، السبت، هدوء نسبياً في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
- وافق أردوغان على الهدنة خلال محادثات في أنقرة يوم الخميس مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
- قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن 14 "هجوما استفزازيا" انطلقت من سوريا في الساعات الست والثلاثين الماضية لكنها أضافت أنها تواصل التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة للسماح بتنفيذ الاتفاق.
لم تخل قوات سوريا الديمقراطية أيا من مواقعها بعد.
- قال صحفيون من رويترز في منطقة الحدود إن دوي القصف الذي كان مسموعا قرب مدينة رأس العين السورية الحدودية صباح أمس الجمعة تراجع. وأضافوا أنهم رأوا بضع مركبات عسكرية تركية وهي تعبر الحدود صباح اليوم السبت.
- حددت الهدنة وقفا للقتال لمدة خمسة أيام، وهي مهلة لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد من "المنطقة الآمنة" التي تعهدت تركيا بإقامتها في عمق يبلغ 32 كيلومترا داخل سوريا.
- قال أردوغان أمس الجمعة إن المنطقة الآمنة ستمتد نحو 440 كيلومترا من الغرب إلى الشرق على الحدود لكن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا قال إن الاتفاق يشمل منطقة أصغر وهي تلك التي كانت تنشط فيها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضة السورية.
- قالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار حث نظيره الأمريكي مارك إسبر في مكالمة هاتفية مساء أمس الجمعة على ضمان انسحاب قوات وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة خلال الساعات المئة والعشرين المقررة بموجب الهدنة.
- قال إسبر أمس الجمعة إن القوات الأمريكية لن تشارك في إقامة "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا.
- قال مسؤول دفاعي أمريكي، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة ستواصل عمليات المراقبة الجوية في شمال شرق سوريا لمراقبة السجون التي يوجد بها سجناء تنظيم الدولة.
- أشار أردوغان أيضا إلى أن تركيا ستقيم نحو 12 موقع مراقبة في شمال شرق سوريا.
- ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وفدا من المسؤولين الروس التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس الجمعة وبحث معه الحاجة لخفض التصعيد في شمال شرق سوريا.
المصدر
وكالات
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