أفغانستان
الأحد 19 أغسطس 2018 23:10

هدنة بين الحكومة الأفغانية وطالبان في عيد الأضحى

الرئيس الأفغاني أشرف غني
رويترز
أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني (الأحد) وقف إطلاق النار مع حركة طالبان اعتبارا من غد الاثنين بمناسبة عيد الأضحى.
التفاصيل:
  • الهدنة تأتي بعد أيام من القتال الذي شهدته مدينة غزنة بوسط البلاد، وإقيلم فارياب شمال البلاد.
  • مصادر في طالبان قالت لـ"رويترز" إن قادة الحركة وافقوا مبدئيا على هدنة لمدة أربعة أيام خلال العيد.
  • تنتظر الحركة موافقة نهائية على الهدنة من الزعيم الأعلى للحركة الشيخ هيبة الله أخونزاده.
  • طالبان أعلنت أنها ستطلق سراح مئات من السجناء دون أن تقدم أي تفاصيل.
  • مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية قال إن طالبان سيطرت على جزء فارياب شمال البلاد.
  • المسؤول الحكومي أعلن أن 50 من القوات الحكومية أصبحوا في عداد المفقودين.
  • قُتل 150 جنديا على الأقل و95 مدنيا على مدى خمسة أيام من القتال في مدينة غزنة هذا الشهر.
  • الأمم المتحدة قالت (الأحد) إن التفجيرات والهجمات والاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 مدني خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.
  • مسؤول كبير في مكتب الرئيس قال إن وقف إطلاق النار "المشروط" يمتد لثلاثة أشهر.
  • مسؤولون قالوا إن إعلان الهدنة من جانب الرئيس مقصور على طالبان ولا يشمل جماعات مسلحة أخرى. 
المصدر
رويترز
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أشرف غني

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