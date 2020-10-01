الدوري الأمريكي لكرة القدم
الخميس 1 أكتوبر 2020 19:58

هدف قاتل بكعب الرجل في الدوري الأمريكي(فيديو)

أحرز لاعب نادي هارتفورد أثليتيك هدفا قاتلا بعقب القدم في الدوري الأمريكي، جاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بعد خطأ من حارس فريق المرمى المنافس بيثليهيم ستيل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي هارتفورد، فيديو الهدف الجميل الذي وُصف بأنه أغرب أهداف الموسم، معلقا عليه "يا لها من نهاية، يا له من فوز!، بهدف مثل هذا دانيال بيريرا بلا شك هو رجل المباراة."

ويظهر في الفيديو خطأ حارس الفريق المنافس بعد أن أمسك بكرة عرضية وأراد إرسالها بسرعة إلى أحد زملائه في الفريق، ليعترض اللاعب بيريرا الكرة بعقب قدمه وترتد بشكل قوي ساقط إلى المرمى، معلنا عن تقدم فريقه بالهدف الثالث في الوقت القاتل بعد أن كان متعادلا في النتيجة بهدفين لمثلهما حتى الدقيقة 90.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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