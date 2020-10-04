الدوري الأوربي لكرة القدم
الأحد 4 أكتوبر 2020 17:28

هدف غريب في الدوري الأوربي يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

لاعبو فريق رييكا الكرواتي يحتفلون بعد تسجيل هدف المبارة الوحيد الذي وصف "بالأغرب"
لاعبو فريق رييكا الكرواتي يحتفلون بعد تسجيل هدف المبارة الوحيد الذي وصف "بالأغرب"
رويترز
حقق الهدف الذي وصف بـ"الأغرب" خلال مواجهة كوبنهاغن الدنماركي ضد رييكا الكرواتي في الدور الإقصائي المؤهل لدور مجموعات الدوري الأوربي، ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل.

وحصل هدف المباراة الوحيد على أكثر من 6 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وسجل الفريق الكرواتي هدفا بعد سقوط لاعبين اثنين من الفريق المنافس على الأرض بعد التحامهما ببعضهما، ليسدد مهاجم الفريق الكرواتي الكرة في اتجاه المرمى.

وحاول آخر مدافع في الملعب منع الكرة من دخول المرمى، لكن الكرة ارتطمت به بعد ارتدادها من العارضة ودخلت الشباك.

الجدير بالذكر، أن هذه النتيجة حرمت الفريق الدنماركي من المشاركة في البطولة الأوربية للمرة الثانية على التوالي.

فيما تأهل الفريق الكرواتي إلى مرحلة المجموعات، حيث أوقعته القرعة في مجموعة الموت السادسة رفقة نابولي وريال سوسيداد وألكمار.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الدوري الأوربي لكرة القدم

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