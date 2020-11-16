هدف عالمي من منتصف الملعب في دوري أمم أوربا (فيديو)

أحرز لاعب وسط منتخب كازاخستان أيبول أبيكول هدفا عالميا غير متوقع من منتصف الملعب، في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الألباني، الأحد، في إطار بطولة دوري الأمم الأوربية.

وسجل أبيكول هدفه بطريقة مباغتة فاجئ فيها حارس مرمى الفريق المضيف، بعد إطلاق الحكم صافرته لاستئناف اللعب في الدقيقة 24، عقب دقيقة واحدة من تلقي منتخب بلاده الهدف الثاني من ألبانيا، مستغلا تقدم الحارس الألباني بتسديد كرة صاروخية مباشرة سكنت الشباك.

وانتهى اللقاء بفوز ألبانيا بثلاثة أهداف لهدف لتنفرد بمركز الوصافة برصيد 8 نقاط في المجموعة الثالثة ضمن المستوى الرابع خلف المتصدر منتخب بيلاروسيا بـ 10 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب الكازاخي عند 4 نقاط في المركز الأخير للمجموعة.