برشلونة
الخميس 11 يونيو 2020 19:35

هدف خرافي.. ميسي يذهل الجميع في تدريبات برشلونة (فيديو)

لاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي
لاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي
رويترز
نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يسجل هدفًا خياليًا أذهل الجميع في تدريبات الفريق.

 

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره مايوركا، يوم السبت المقبل، في أولى مباريات الفريق ببطولة الدوري الإسباني (الليغا) بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر

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