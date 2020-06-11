الخميس 11 يونيو 2020 19:35
هدف خرافي.. ميسي يذهل الجميع في تدريبات برشلونة (فيديو)
نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يسجل هدفًا خياليًا أذهل الجميع في تدريبات الفريق.
Too Good Leo #Messi pic.twitter.com/3mfRc5eF1n— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 10, 2020
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره مايوركا، يوم السبت المقبل، في أولى مباريات الفريق ببطولة الدوري الإسباني (الليغا) بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).
المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر